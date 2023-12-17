"أقلهن مهراً أكثرهن بركة".. مهر عروس أقل من دولار بدولة عربية

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شهدت مواقع التواصل الاجتماعي بالجزائر تفاعلا واسعا مع مهر عروس يعد الاصغر في البلاد والذي وصل إلى أقل من واحد دولار فقط.





مهر عروس بالجزائر واحد دولار:

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وفي تفاصيل الواقعة التي تلقفتها وسائل الإعلام، فقد اشترط "أب جزائري ابنته مقبلة على زواج، مهرا من أهل العريس عبارة عن مبلغ رمزي 5 آلاف فقط.وأوضحت أن الأب ختم كلامه قائلا: "الغني هو الله"، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (أقلهن مهراً أكثرهن بركة بارك الله لهما وبارك عليهما، رسالة الى الآباء يسروا يسروا يسروا على الشباب".يذكر أنه ثارت دعوات في الجزائر منذ سنوات بتخفيض المهور بعدما بلغت مستويات وصفت بالمرتفعة جدا، فاقت في بعض الولايات 50 مليون سنتيم (أكثر من 2500 دولار).أيضا اتفق أئمة مساجد في بعض المناطق على ما سمّوه "ميثاق الزواج" توافقوا فيه على أن لا يتجاوز المهر 10 ملايين سنتيم (350 دولارا)، غير أن ردود الفعل اختلفت بين من التزم به ومن لم يعره أي اهتمام.وقد أثار المهر المنخفض جدا لفتاة جزائرية في ولاية تيارت (غرب)، والذي لم يتجاوز 50 دينارا (أقل من دولار)، تفاعلا كبيرا على شبكات التواصل الاجتماعي.وتداول ناشطون، هذا الأسبوع، فيديو لرجل وهو يطلب مهر ابنته من أهل العريس بخمسين دينارا فقط (أقل من دولار)، في حضور إمام المسجد والشهود.وخاطب والد الفتاة والد العريس قائلا "تريد البنت منّي، أطلب خمسين دينارا مهرا لها"، وبدت الدهشة على والد العريس وراح يقهقه، وأعاد عليه الأول الكلام مرة ثانية وبدا أكثر جدّية "كما قلت لك مهرها 50 دينارا، هل تقبل أم لا؟".وردّ والد العريس بالموافقة وهو يضحك، وتفاعل الضيوف الحاضرون بالمباركة والإعجاب والدهشة أيضا خصوصا من ردّ والد العروس.