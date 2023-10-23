في هذا البلد.. موظف بلدية يسرق سيارة تابعة لها ليسافر بها!

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سرق موظف في إحدى بلديات البادية الوسطى في الأردن سيارة ضمن ممتلكاتها، بقصد السفر بها براً قبل ضبطه ومباشرة التحقيقات.





سرقة مركبة للبلدية



قيود أمنية



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وأفاد المتحدث باسم مديرية الأمن العام الأردنية، (الأحد)، بأن بلاغاً ورد من إدارة البلدية حول قيام أحد العمّال لديها بسرقة مركبة تابعة لها ومغادرته صوب جهة غير معلومة.وأوضح أنه بمراجعة سجلات العامل في البلدية، تبيّن وجود قيود أمنية سابقة عليه قبل اكتشاف توجهه صوب حدود العمري البرية محاولاً اجتيازها، وبالتنسيق مع الجانب السعودي ضبط السارق، وأحيلت القضية للجهات المعنية في الأردن.