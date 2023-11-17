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6.6 مليار ريال إيرادات كبرى متاجر البيع بالتجزئة في الربع الثالث 2023

المواد الغذائية
متاجر بيع المواد الغذائية بالتجزئة
أ أ
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حققت متاجر البيع بالتجزئة للشركات الأشهر في المملكة والمدرجة في السوق الرئيسة "تاسي"، إيرادات تشغيلية بلغت نحو 6.6 مليار ريال في الربع الثالث من العام الجاري، بنمو 5.2% عن الفترة نفسها من 2022 البالغة 6.3 مليار ريال.اضافة اعلان
ونمت إيرادات ثلاث شركات من أصل أربع، بنسب راوحت بين 3% إلى 15% مقارنة بأدائها للفترة نفسها من العام الماضي، في حين تراجعت شركة واحدة بنسبة 2% وهي أسواق المزرعة.


إيرادات قطاع تجزئة المواد الغذائية

وركز التقرير على إيرادات قطاع "التجزئة" والمعني بمتاجر الهايبر ماركت والسوبر ماركت في مجال تجزئة المواد الغذائية وغيرها، مع استبعاد إيرادات النشاطات الأخرى التي تعمل بها الشركات لتحري الدقة في البيانات.
ومن حيث الأعلى نموا في الإيرادات، جاءت شركة "بن داود" بنمو 15% من 1.2 مليار ريال إلى 1.4 مليار ريال، إذ تستحوذ الشركة على 21% من إجمالي الإيرادات خلال الفترة، تضعها في الترتيب الثالث.


عودة أعداد الحجاج والمعتمرين إلى طبيعتها

ويعود الارتفاع في إيرادات الشركة إلى تحسن الأداء بشكل أساسي مع عودة أعداد الحجاج والمعتمرين إلى مستوياتها الاعتيادية والحملات التسويقية المخصصة وتعزيز برامج الولاء للشركة.
وذلك فضلا عن زيادة الإقبال على متاجر الشركة بصورة ملموسة، إذ وصل عدد المتاجر إلى 84 متجرًا بحسب آخر إفصاح لكل من علامتي "بن داود" والدانوب.


الربع الثالث الأسوأ أداء خلال العام

ورغم ذلك يعد أداء الربع الثالث الأسوأ خلال العام، نظرًا إلى النمو الهائل في الربعين الأول والثاني تماشيًا مع شهر رمضان، وموسم الحج، خاصة أن أكثر من 50% من فروع علامات المجموعة تقع في المنطقة الغربية.
فيما نمت مبيعات أسواق العثيم وهايبر بنده خلال الربع الثالث بمعدلات 4 و3% عن الفترة نفسها من العام الماضي من 2.3 و2.4 مليار ريال إلى 2.4 و2.5 مليار ريال، ومع ذلك، تستحوذ الشركتان على النسبة الأكبر من المبيعات بمعدل 36 و37%.


عدد المتاجر الأكثر في المجموعة

وتملك أسواق العثيم عدد المتاجر الأكثر في المجموعة، ليصل إلى 350 متجرًا في العام الماضي مع افتتاح الشركة خلال الفترة من العام الحالي 34 فرعًا وإغلاق ثلاثة فروع، وعزمها على افتتاح 20 فرعًا وإغلاق فرعين في الفترة المقابلة. فيما تملك هايبر بنده إجمالي 187 متجرًا.
ويعود الارتفاع في إيرادات أسواق العثيم وهايبر بنده خلال الربع الثالث إلى النمو في مبيعات الفروع الجديدة والقائمة.


الشركة الوحيدة التي شهدت تراجعًا في الإيرادات

وتعد أسواق المزرعة الشركة الوحيدة التي شهدت تراجعًا في إيرادات التجزئة من 413 مليون ريال إلى 406 مليون ريال للربع الثالث، حيث بلغت حصتها من الإيرادات 6% متراجعة عن العام الماضي البالغة حينها 7%، لمصلحة ارتفاع "بن داود".
وعللت الشركة الانخفاض في الإيرادات لدى فروع أسواق المزرعة إلى أن الفترة كانت مصادفة للإجازة الصيفية

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