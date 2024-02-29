الخميس، 19 شعبان 1445 ، 29 فبراير 2024

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غرفة المدينة تطرح فرصاً استثمارية

الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة
الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة
أ أ
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أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة اليوم, وعبر منصة استثمارات المدينة, عن فرص استثمارية متاحة للمشاركة من قبل القطاع الخاص, للإسهام في التنمية والخدمات المقدمة في المنطقة.اضافة اعلان

فرص استثمارية بالمدينة المنورة:

وتتمثل الفرص المتاحة للاستثمار في إنشاء وتشغيل وصيانة العديد من الأسواق التجارية تقدر مساحتهما بـ 6000 متر مربع بمخطط السريحية في مركز ثرب، كما يمكن الاطلاع على عدد من الفرص الاستثمارية الأخرى عبر الرابط التالي : http://investmadinah.sa/GovInvs/list .

أمانة المدينة المنورة:

أعلنت أمانة المدينة المنورة عن فرصة استثمارية، للإنشاء وترميم وتشغيل وصيانة نادٍ رياضي ترفيهي، يقع في حي العهن جنوب المدينة المنورة.
 وأوضحت الأمانة، أن مدة التعاقد تصل إلى 20 سنة، ومساحة المشروع تبلغ 6,829 أمتار مربعة وأن الفترة المعفية من الأجرة 5٪؜ من مدة استثمار العقد.
 ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين في الاستفادة من الفرصة الاستثمارية إلى الاطلاع على كراسة الشروط، وتقديم المستندات قبل الـ 9 من شهر سبتمر المقبل.

مبنى تجاري متعدد الاستخدامات:

وفي وقت سابق أعلنت أمانة المدينة المنورة عن فرصة استثمارية، لإنشاء وتشغيل وصيانة مبنى تجاري متعدد الاستخدامات يقع على طريق عبدالله بن جبير.
وأوضحت الأمانة، أن مدة التعاقد تصل إلى 25 سنة بمساحة مشروع تبلغ 8006.00 أمتار مربعة وأن الفترة المعفية من الأجرة 10% من مدة العقد.
موعد تقديم المستندات:
 ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين في الاستفادة من الفرصة الاستثمارية إلى الاطلاع على كراسة الشروط، وتقديم المستندات قبل الـ 5 من شهر مارس المقبل.

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