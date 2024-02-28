أسعار العملات في السعودية اليوم الأربعاء 28 فبراير.. الفرنك السويسري بـ4.25

أ أ

ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار العملات الأجنبية، اليوم الأربعاء 28 فبراير، مقابل الريال وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.





سعر اليورو 4.07 ريال



أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال



تأثير أسعار العملات في الحركة الاقتصادية



وقد سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.7500، في حين بلغ سعر اليورو 4.06 ريال.درهم إماراتي: 1.0210 ريالدينار بحريني: 9.9469 ريالدينار كويتي: 12.1872 ريالريال عماني: 9.7403 ريالريال قطري: 1.0299 ريالجنيه إسترليني: 4.7567 ريالدولار أمريكي: 3.7500 ريالسعر اليورو: 4.0693 ريالفرنك سويسري: 4.2587 ريالوتتقلب أسعار العملات ضرورية للتجارة الدولية والتجارة المحلية، وقيمة العملات باستمرار، حيث تعتمد قيمتها على عوامل مختلفة، بما في ذلك المؤشرات الاقتصادية والأحداث السياسية وميول السوق.ويعد فهم كيفية تغير أسعار العملات أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين والمتداولين الذين يشاركون في أسواق الصرف الأجنبي.