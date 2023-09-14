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11.3مليار ريال مبيعات نقاط البيع لـ180 مليون عملية في 7 أيام

البنك المركزي السعودي 3
البنك المركزي السعودي
أ أ
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وصلت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في المملكة إلى نحو 11.33 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في 9 سبتمبر 2023، مقارنة بنحو 13.84 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه.اضافة اعلان

180 مليون عملية بيع
وذلك بحسب ما أظهره التقرير الأسبوعي لعمليات نقاط البيع، الصادر عن البنك المركزي السعودي (ساما)، الذي أشار إلى أن عدد العمليات المنفذة بلغ نحو 180.2 مليون عملية.

انخفاض في قيمة المبيعات
وبحسب التقرير، شهدت جميع القطاعات انخفاضاً من حيث قيمة المبيعات خلال الأسبوع الماضي. وتصدر قطاع التعليم القطاعات المنخفضة بنسبة 56%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 30%، ثم قطاع الترفيه والثقافة بنسبة 24%.

الأطعمة والمشروبات يتصدر إنفاق المستهلكين
وتركز إنفاق المستهلكين خلال تلك الفترة على قطاع الأطعمة والمشروبات ﺑـ1.78 مليار ريال، تلاه قطاع المطاعم والمقاهي بقيمة 1.66 مليار ريال.

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