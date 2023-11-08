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1.9 مليار ريال قيمة الاكتتابات خلال الربع الثالث من 2023

تداول - الاسهم - الاكتتابات
المملكة
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واصلت المملكة هيمنتها على نشاط الاكتتابات العامة الأولية في منطقة الشرق الأوسط من خلال إدراج 5 من أصل 6 شركات مدرجة في الربع الثالث من عام 2023.اضافة اعلان


قيمة الاكتتابات:


وبلغت بقيمة إجمالية للاكتتابات 1.2 مليار ريال ما يعادل 330 مليون دولار تمثل ما نسبته 63% من قيمة الاكتتابات بالشرق الأوسط التي بلغت خلال الربع الثالث من العام الحالي 1.9 مليار ريال ما يعادل 523 مليون دولار أمريكي.

أسواق منطقة الشرق الاوسط:


وكشف تقرير حديث لشركة "EY MENA IPO Eye " حول سوق الاكتتابات بالشرق الأوسط فقد شهدت أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 6 عروض عامة أولية للاكتتابات خلال الربع الثالث من عام 2023.

وأشار التقرير إلى أن ما تم جمعه من الاكتتابات خلال الربع الثالث من العام الحالي يمثل انخفاضا بنسبة 14% في عدد الاكتتابات العامة الأولية وانخفاضًا بنسبة 66% في العائدات مقارنة بالربع الثالث من عام 2022 وكانت عوائد اليوم الأول إيجابية، حيث سجلت جميع الإدراجات الستة مكاسب.

29 اكتتابا:


وأوضح أنه في نهاية الربع الثالث من عام 2023، كان هناك ما مجموعه 29 اكتتابًا عامًا أوليًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإجمالي عائدات قدره 21.9 مليار ريال ما يعادل 5.8 مليار دولار أمريكي.

ويمثل ذلك انخفاضًا بنسبة 6% في الحجم وانخفاضًا بنسبة 61% في الأموال المجمعة على أساس سنوي حيث تمت جميع أنشطة الإدراج منذ بداية العام في دول مجلس التعاون الخليجي.

عائدات الإدراج:


وأضاف أنه على الرغم من انخفاض مستويات عائدات الإدراجات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن خطط الاكتتاب العام الأولي للربع الرابع من عام 2023 وحتى عام 2024 لا تزال واعدة، مدفوعة بشكل خاص بالاكتتابات في المملكة العربية السعودية، حيث أعلنت 27 شركة عن عزمها الإدراج في تداول.



كجزء من رؤية 2030، تواصل المملكة مسيرتها نحو التنويع الاقتصادي من خلال تقليل تركيزها على الأنشطة المرتبطة بالنفط، حيث أسهمت 3 من الاكتتابات العامة الأولية في قطاع النقل بمبلغ 1.1 مليار ريال ما يعادل 302 مليون دولار أمريكي من إجمالي العائدات، وسجلت شركة المناولة للشحن أعلى مكاسب في اليوم الأول بنسبة 69%، وبدأ الربع الرابع من عام 2023 بثلاثة إدراجات سعودية في أكتوبر.


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