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490 % نسبة ارتفاع أعداد المستثمرين بشركات التقنية المالية

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المملكة
أ أ
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قفز عدد المستثمرين في شركات التقنية المالية في المملكة  بنحو 490 في المائة على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام الجاري.

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وبلغت أعداد المستثمرين في شركات التقنية المالية 324.6 ألف مستثمر توزعوا على 317.7 ألف عميل تجزئة و6.9 ألف عميل مؤهل و51 عميلا مؤسسيا، بحسب الاقتصادية.
وعلى أساس ربعي، ارتفع إجمالي أعداد المستثمرين 179 في المائة، ينقسمون إلى فئة عميل التجزئة المرتفعة 184 المائة و36 في المائة لفئة عميل مؤهل، في حين سجلت أعداد فئة عميل مؤسسي انخفاضا 24 في المائة.

أعداد المستثمرين:

إلى ذلك، سجلت أعداد المستثمرين في المحافظ المدارة في منصات المستشار الآلي ارتفاعا 330 في المائة على أساس ربعي، لتبلغ 193.1 ألف مستثمر، مقارنة بـ45 ألف محفظة بنهاية الربع الأول.

منصات المستشار الآلي:

وبلغت الأموال المدارة في منصات المستشار الآلي 541.8 مليون ريال بارتفاع 86 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ291.1 مليون بنهاية الربع الأول.
وتعرف منصة المستشار الآلي بأنها تمكن العملاء من الحصول على خدمات استشارية من خلال منصة إلكترونية (أو تطبيق إلكتروني)، بشأن ورقة مالية أو برنامج استثماري بطريقة إلكترونية.

إدارة الاستثمارات:

ويمكن للمنصة أن تقدم خدمة إدارة الاستثمارات بطريقة آلية، وتمكن العملاء من خلالها الاستثمار بشكل تلقائي عبر المنصة أو التطبيق.
كما تعطي المنصة العملاء مسؤولية الاستثمار لإدارة الشركة نيابة عنهم بشكل مستمر، على أن تتصرف الإدارة بتلك الأوراق المالية، وفقا لتقديرها، وذلك ضمن الشروط والمعايير والالتزامات المتفق عليها مع العملاء.

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