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انخفاض في أسعار الأرز يصل إلى النصف .. ومفاجأة عن "البسمتي" بأسواق المملكة

الأرز
الأرز
أ أ
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بالرغم مخاوف من ارتفاع أسعار الأرز، شهدت أسعاره بأسواق المملكة انخفاضات متفاوتة وصلت إلى 33%.

أسعار الأرز:

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وقدم العديد من أسواق التجزئة عروضًا وتخفيضات بأسعار الأرز، وتأكيدها على استمرارها بالبيع بالأسعار القديمة دون زيادة.

يأتي هذا بعد فرض الهند حدًا أدنى لسعر تصدير شحنات الأرز البسمتي قدره 1200 دولار للطن.

ونقلت "الوطن" عن اقتصاديين بالمملكة، عودة الأسعار إلى طبيعتها مع بدء موسم حصاد الأرز في الدول المصدرة.

كما استبعدوا وقوع مستوردين في دائرة الهلع والخوف، واضطرارهم إلى الاستيراد بأسعار مرتفعة، التي قد تتسبب في مضاعفة وزيادة الأسعار.

وأوضح أحد الخبراء أن الأرز يعتبر سلعة أساسية مهمة في المملكة ، ولا تخلو مائدة منها، والكميات المتوافرة تغطي احتياج المملكة لعدة أشهر مقبلة.

كما لا يوجد أي انعكاس حول ارتفاع في الأسعار أو توقف التصدير على أسعار السلعة.

ودعا إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك، وذلك يساعد على خفض الاستهلاك بشكل كبير، ويسد الفجوة بين العرض والطلب.

الأرز البسمتي:


وبحسب ما نقلته "الوطن" عن أحد الخبراء، فإن الأرز البسمتي، يشكل ما نسبته 70% من إجمالي استيراد المملكة من مختلف أصناف الأرز.

وأوضح أن هناك متابعة مستمرة للجهات الرقابية في المملكة، لحركة الأسواق والأسعار للتأكد منها، بالإضافة إلى الدور الكبير لتجار الأرز والمواد الغذائية في التخفيف من حدة الأسعار، والبيع في الأسواق من الكميات المستوردة بالأسعار القديمة السابقة.

وذكر أحد المستهلكين أن أسعار الأرز البسمتي في وقتنا الحالي في الأسواق المحلية، خالفت كل التوقعات.

وأوضح أن البعض توقع أن تشهد ارتفاعًا في الأسعار، بيد أن هناك متاجر بالمملكة، أجرت تخفيضات عروضا في الأسعار، تجاوزت فيها نسب الانخفاض لبعض الماركات أكثر من 33%.

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