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يوم واحد فقط على إغلاق باب المشاركة في جائزة العمل

الموارد البشرية1
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
أ أ
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أعلنت وزارة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه سيتم غدًا الأربعاء إغلاق باب المشاركة في جائزة العمل لمنشآت القطاع الخاص، بنسختها الثالثة. اضافة اعلان
وتعد الجائزة إحدى مبادرات الوزارة لتكريم جهود المنشآت المتميزة في مختلف المسارات وتحفيزها لتطبيق النماذج العملية المميزة وتعزيز الامتثال لمعايير بيئة العمل المثالية بما يحقق التنافسية وتشجيع القوى العاملة للعمل فيها. 
وأضافت الوزارة "مسار الرئيس التنفيذي"، كمسار جديد في النسخة الثالثة من الجائزة بهدف تكريم وتحفيز الرؤساء التنفيذيين في منشآت القطاع الخاص وحثهم للمساهمة في خلق نماذج عمل مبتكرة تسهم في رفع مؤشرات الأداء لسوق العمل وفقاً لرؤية السعودية 2030. 

4 مسارات للقطاع الخاص

وتتضمن النسخة الثالثة من جائزة العمل على أربعة مسارات للقطاع الخاص وهي:  "مسار التوطين"، "مسار بيئة العمل"، "مسار المهارات والتدريب"، "مسار الرئيس التنفيذي". ويتفرع من المسارات الأربعة 27 جائزة،
وتم اختيار هذه المسارات لأهميتها الاستراتيجية في تحفيز التوطين وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات. 
إضافة إلى رفع وعي المنشآت وتحفيزهم للالتزام بأنظمة ومعايير بيئة العمل المميزة بما يحقق التنافسية وتشجيع القوى العاملة للعمل في منشآت القطاع الخاص، وتحفيزها للاستثمار بتنمية وتطوير كوادرها البشرية الوطنية وزيادة معدل استدامة العاملين وتعزيز تطورهم الوظيفي. 
وأوضحت الوزارة أن على المنشآت الراغبة والتي تنطبق عليها شروط ومعايير الحصول على الجائزة المشاركة وتقديم طلباتها قبل هذا الموعد.  وبإمكان الموظفين المشاركة لتقييم المنشأة عن طريق الموقع الرسمي للجائزة اضغط هنا.

الشفافية والعدالة في منح الجائزة

وتأتي هذه الخطوة لضمان مزيدًا من الشفافية والعدالة في منح الجائزة، كما تعزز الدور الفاعل للموظفين في تحديد المنشأة التي تتميز بالتزامها بمعايير عالية في بيئة العمل والتوظيف والتدريب والتوطين، وتحقيق الجائزة أهدافها الرئيسية في تحفيز وتكريم المنشآت المتميزة في مختلف المسارات وتشجيعها على تطبيق النماذج الفريدة والمعايير التي تصب في مصلحة الجميع.   
يذكر أن النسخة السابقة من "جائزة العمل" تنافس فيها أكثر من 10 آلاف منشأة على 24 جائزة في 3 مسارات رئيسة، وهي "مسار التوطين"، و"مسار بيئة العمل"، و "مسار المهارات والتدريب"، وشارك في استبانة ترشيح المنشآت التي تنطبق عليها شروط ومعايير الحصول على الجائزة أكثر من 200 ألف موظف.

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