يوم واحد فقط على إغلاق باب المشاركة في جائزة العمل

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أعلنت وزارة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه سيتم غدًا الأربعاء إغلاق باب المشاركة في جائزة العمل لمنشآت القطاع الخاص، بنسختها الثالثة. اضافة اعلان

وتعد الجائزة إحدى مبادرات الوزارة لتكريم جهود المنشآت المتميزة في مختلف المسارات وتحفيزها لتطبيق النماذج العملية المميزة وتعزيز الامتثال لمعايير بيئة العمل المثالية بما يحقق التنافسية وتشجيع القوى العاملة للعمل فيها.

وأضافت الوزارة "مسار الرئيس التنفيذي"، كمسار جديد في النسخة الثالثة من الجائزة بهدف تكريم وتحفيز الرؤساء التنفيذيين في منشآت القطاع الخاص وحثهم للمساهمة في خلق نماذج عمل مبتكرة تسهم في رفع مؤشرات الأداء لسوق العمل وفقاً لرؤية السعودية 2030.





4 مسارات للقطاع الخاص



الشفافية والعدالة في منح الجائزة

