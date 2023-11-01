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وسط ركود اقتصادي عالمي.. خبير يكشف المجالات الآمنة للاستثمار الآن

الاستثمار
المجالات الاستثمارية
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وسط الركود التضخمي المحتمل والحرب التي تلوح في الأفق، يرى الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة "ليفرمور بارتنرز" أن هناك طرقا جيدة لكسب المال.اضافة اعلان
ويعتبر نيوهاوزر من محبي أصول النفط والذهب، التي سجلت أداء قويا عندما واجهت الأسواق بيئة تضخمية مماثلة في السبعينيات، حيث يقول إنها تبدو جذابة الآن.

النفط والذهب

وقال نيوهاوزر، في مقابلة مع "CNBC" الأميركية ونشرها موقع "العربية Business": "لقد سجلت أصول مثل النفط والذهب والأصول الصلبة أفضل أداء، في ظل ارتفاعات التضخم.
وأضاف، أعتقد أن النفط هو أفضل الأصول التي يجب الاستثمار فيها، فإذا كان لديك عالم مليء بالمخاطر، فإن النفط يظل ممسكا بحظه في ارتفاع قيمته، لذلك فإن نفط برنت في طريقه لتجاوز 100 دولار.


ارتفاع أسعار النفط

ومنذ بداية العام حتى الآن، ارتفعت أسعار خام برنت بنحو 6% ليتداول حول 88 دولارًا للبرميل في 31 أكتوبر، وارتفعت الأسعار بعد اندلاع الحرب ما بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر.


الذهب.. الملاذ الآمن

ينبع موقف نيوهاوزر من الذهب من أن "الناس يتجهون إلى ذلك الأصل لتجنب المخاطر"، يوصف المعدن الثمين بأنه "ملاذ آمن" يبحث عنه المستثمرون عادة في أوقات عدم اليقين.


السلع الفاخرة

القطاع الآخر الذي يحبه نيوهاوزر هو الرفاهية والسلع الفاخرة، ومع الإشارة إلى أنه قد يكون قطاعًا غير معتاد للاستثمار فيه عندما تكون الأسواق ضعيفة.
يعتقد نيوهاوزر أن الشركات الفاخرة ستستمر في الأداء على خلفية الطلب المستمر بين المستهلكين ذوي الثروات العالية.


المستهلك الغني

"إن المستهلك الغني لن يتأثر بشكل كبير بالبيئة التضخمية المتباطئة"، وقال: "لا يزال لديهم ما يكفي من الدخل، والثروة الكافية، وعلى الأرجح لديهم أصول.


فيراري ولوي فيتون

ويصف مدير صندوق التحوط كل من "لوي فيتون" الفرنسية وشركة تصنيع السيارات الرياضية الإيطالية "فيراري" بأنهما "الأفضل في السوق".
كما لديه أيضًا حصة في شركة صناعة السيارات البريطانية "أستون مارتن" وعلامة الأزياء "بربري"، والذي يتوقع فيها المزيد من "التحولات".

الضغوط على البنوك

يتجنب نيوهاوزر الاستثمار في أسهم البنوك في الوقت الحالي، نظرا لارتفاع أسعار الفائدة على مستوى العالم، على الرغم من أن المعدلات المرتفعة تعني أن البنوك تكسب المزيد من الفائدة من المقترضين.

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