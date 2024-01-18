وزير المالية: النفط يشكل 35% فقط من اقتصاد المملكة والعالم يحتاج "سعودية قوية"

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قال وزير المالية محمد الجدعان، إن المملكة مصممة على المضي في الإصلاحات الاقتصادية، مشيرا إلى أن العالم يحتاج لـ"سعودية قوية" ونحن مصرون على تحقيق ذلك الهدف. اضافة اعلان





وزير المالية: المملكة واعية لما تقوم به بخصوص اقتصادها:



الجدعان: منهج المملكة واضح في المالية العامة:



وأضاف في جلسة خاصة عن المسار المستقبلي بالمملكة بمنتدى دافوس، أن على الجميع خفض التصعيد في المنطقة من أجل تحقيق الازدهار الاقتصادي.وأوضح أن المملكة واعية بما تقوم به بخصوص اقتصادها حيث تدار المالية العامة بكفاءة أكبر وبعجز أقل، حيث بات النفط يشكل 35 % فقط من اقتصاد المملكة بعدما كان يمثل 70 % سابقاً.وأشار إلى أن الناتج المحلي غير النفطي نما إلى 65%، ولذلك فإنه رغم الصدمات فإن التوقعات لاقتصادنا إيجابية، كما أنه اقتصاد مرن قادر على مواجهة الصدمات والتعامل معها.وأشار إلى أن منهج المملكة واضح في المالية العامة والعوائد والمداخيل ونحن نركز على قطاعات جديدة كالسياحة والرياضة والترفيه وكذلك الجانب الصناعي والتشغيلي.من جهتها، أكدت سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر، أنه لا يمكن قيادة عملية السلام وسط المجاعة والقصف في غزة، مضيفة أن موقف المملكة واضح أنه لا يمكن الحديث عن اليوم التالي في غزة في ظل استمرار الحرب.