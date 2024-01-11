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وزير الطاقة ونظيره الأردني يوقعان اتفاقية تعاون في مختلف المجالات

وزير الطاقة ونظيره الأردني
وزير الطاقة ونظيره الأردني
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اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة في الرياض اليوم، بوزير الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور صالح علي حامد الخرابشة، وناقشا آفاق التعاون في مختلف مجالات الطاقة.اضافة اعلان

كما وقعا بعد الاجتماع اتفاقية للتعاون بين البلدين الشقيقين في مجال الطاقة، تهدف إلى وضع إطار للتعاون بين الطرفين بما يحقق أهدافهما ومصالحهما المشتركة.

التعاون في قطاعات الطاقة


وتتضمن الاتفاقية تشجيع التعاون بين الطرفين في قطاعات الطاقة التي تشمل: البترول، والغاز، والكهرباء، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والبتروكيماويات، وتطوير التعاون في مجال الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته التي تستهدف الحد من آثار تغير المناخ، مثل: التقاط الكربون، وإعادة استخدامه، ونقله، وتخزينه، بالإضافة إلى قطاع الهيدروجين.

وتشمل الاتفاقية تعزيز التعاون في التحول الرقمي والابتكار في مجال الطاقة، والعمل على تنمية الشراكات النوعية بين الطرفين لتوطين المواد والمنتجات والخدمات المرتبطة بكافة قطاعات الطاقة وسلاسل الإمداد وتقنياتها، والتعاون في تطوير المعايير واللوائح ذات الصلة بالمواد المستدامة.

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