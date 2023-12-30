السبت، 17 جمادى الثانية 1445 ، 30 ديسمبر 2023

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المملكة تصل لأعلى تقدم تاريخي في الملاحة البحرية.. لهذه الأسباب

الملاحة
ميناء الملك عبد العزيز
أ أ
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ساهمت عدة عوامل في تحقيق وصول المملكة إلى أعلى تقدم تاريخي في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، حيث  سجلت 79.01 نقطة.

شبكة الملاحة البحرية في السعودية:

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 وبحسب تقرير الأونكتاد للربع الرابع في العام الحالي 2023، يهدف مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية إلى زيادة ربط الموانئ عالميًا وربط أعداد الخطوط الملاحية التي تساهم في زيادة التنافسية وتقليل التكلفة لقياس مستوى ترابط موانئ دول العالم مع شبكات خطوط الملاحة.
 بينما تسهم عوامل عدة في تحقيق النجاح، مثل:

1-تقدمها في مناولة الحاويات ضمن تصنيف "2023 Lloyd's List" العالمي.

2-  تقدمها 17 مرتبة عالمياً بالمؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي.

3-  إضافتها 28 خدمة شحن ملاحية جديدة خلال 2023م مع خطوط ملاحية عالمية.

وقد أسهم وجود ثلاثة عوامل رئيسة في تحقيق هذا النجاح الذي قاد إلى حصول المملكة على أعلى تقدم تاريخي في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية الذي ينبثق عن مؤشرٍ عالمي يهدف إلى قياس مستوى ترابط موانئ دول العالم مع شبكات الخطوط الملاحية، إذ يتم حسابه على أساس مجموعة من المؤشرات الفرعية، بما في ذلك:

-عدد الزيارات المجدولة للسفن خلال أسبوع.

- الطاقة الاستيعابية للسفن بالوحدة القياسية.

- عدد مسارات الخدمة المنتظمة المقدمة عبر الخطوط الملاحية من وإلى الدولة.

مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية:



ويبلغ مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية في معدل القياس بين 0 و100، إذ يشير الصفر إلى عدم وجود اتصال على الإطلاق، و100 إلى اتصال مثالي.
أيضا تشير الإحصاءات إلى أن المملكة تقدمت عن آخر إحصاء مسجل في الربع الثالث من العام نفسه، إذ بلغت 77.66 نقطة.

كما شدد خبراء على أن تحقيق النجاح يأتي لوجود جهود تبذلها الهيئة العامة للموانئ السعودية لتعزيز وتطوير القدرات التنافسية للموانئ السعودية عالميًا، ودعم قطاع النقل البحري وشبكة الموانئ والخدمات اللوجستية.

ونقلت "الرياض" عن  حسين الشيخ كبير تجار الفواكه والخضار بالمنطقة الشرقية قوله: "إن كثيراً من السلع التي تأتي للمملكة ومنها الفواكه تأتي عبر البحار، وهذه سلع سريعة التلف، بيد أن سرعة النقل والتخليص مهم، وكلما تقدمنا وحققنا أرقاماً في المؤشرات الدولية كلما انعكس ذلك على تحقيق سرعة إنجاز أكبر".

وأوضح أن هناك عوامل كثيرة تعزز الاقتصاد وحركته الناتجة عن الموانئ، فأهم العوامل التي ساهمت في هذا التقدم:

1-افتتاح ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وهو أكبر ميناء في الشرق الأوسط.

2- تطوير ميناء الملك فهد الصناعي، وهو ميناء متخصص في البضائع العامة، وجعل المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا.

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