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صحيفة تواصل الالكترونية

المملكة تمدد الخفض الطوعي لمليون برميل يوميًا لنهاية 2023

النفط
الخفض الطوعي لإنتاج النفط
أ أ
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أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، أن المملكة ستواصل خفضها الطوعي بمقدار مليون برميل يوميًا، والذي دخل حيز التنفيذ في يوليو 2023 وتم تمديده لاحقًا حتى نهاية ديسمبر 2023.اضافة اعلان
وأكد المصدر على أن إنتاج المملكة بعد قرار تمديد الخفض سوف يبلغ ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًا خلال الشهرين المقبلين نوفمبر وديسمبر، وفقًا لـ "الاقتصادية".


تعميق الخفض أو زيادة الإنتاج

وذكر المصدر أن قرار الخفض الطوعي هذا ستتم مراجعته الشهر المقبل للنظر في تعميق الخفض أو زيادة الإنتاج.
كما أشار المصدر إلى أن هذا الخفض يأتي إضافة إلى الخفض الطوعي الذي أعلنته المملكة سابقًا في إبريل 2023 والذي يمتد حتى نهاية ديسمبر 2024.


تعزيز الجهود الاحترازية لـ أوبك بلس

وأكد المصدر أن هذا الخفض الطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي قامت بها أوبك بلس بهدف دعم استقرار وتوازن أسواق النفط.
يشار إلى أن الخفض الطوعي للمملكة وخفض روسيا، إضافة إلى خفض أوبك بلس، كان لهم أثر كبير في زيادة أسعار النفط في الفترة الأخيرة.

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