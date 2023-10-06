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أسعار النفط تتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس

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أسعار النفط تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس
أ أ
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تتجه أسعار النفط لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس آذار رغم ارتفاعها في التعاملات المبكرة، اليوم الجمعة، وسط تزايد المخاوف من أن يؤدي استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول إلى تباطؤ اقتصادي عالمي وكبح الطلب على الوقود.اضافة اعلان

انخفاض أسعار خام برنت خلال الأسبوع

وكان خاما برنت وغرب تكساس الوسيط القياسيان قد صعدا إلى أعلى مستوياتهما في 2023 الأسبوع الماضي، إلا أن برنت انخفض 11.8 بالمئة وتراجع غرب تكساس بنحو 8.8 بالمئة هذا الأسبوع.

زيادة العقود الآجلة للنفط

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتًا أو 0.4 بالمئة إلى 84.43 دولار بحلول الساعة 0147 بتوقيت جرينتش، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 82.73 دولار، لتعوض جزءًا من الخسائر التي شهدتها أمس الخميس وبلغت اثنين بالمئة.
وقال إدوارد مويا المحلل في أواندا "أسعار النفط تمضي إلى الاستقرار بعد أسبوع قاس شهد عمليات بيع متواصلة في سوق السندات مما أثار مخاوف بشأن النمو العالمي.
وتابع مويا "أسوأ أسبوع بالنسبة للخام منذ مارس بدأ في جذب المشترين بالنظر إلى أن سوق النفط ستظل تشهد نقصا على المدى القصير".
ولم يعلن اجتماع للجنة وزارية لتحالف أوبك+ هذا الأسبوع أي تغييرات على سياسة إنتاج دول التحالف.

تقرير الوظائف الشهري للولايات المتحدة

وتترقب الأنظار يوم الجمعة تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة بحثًا عن مؤشرات حول مدى قوة الاقتصاد.

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