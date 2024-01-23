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مسؤول بجمعية "علوم العمران" يكشف نسبة تملك المواطنين للإسكان (فيديو)

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م.عبدالرحمن الجهني
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كشف رئيس شعبة الإسكان في الجمعية السعودية لعلوم العمران ورئيس وحدة الإسكان، عبد الرحمن الجهني، عن نسبة تملك المواطنين للإسكان.اضافة اعلان

نسبة تملك المواطنين للإسكان

وأوضح خلال مشاركته في جلسة بعنوان "الإسكان في المملكة البداية والتحولات والرؤية"، بمنتدى مستقبل العقار أن نسبة تملك المواطنين للإسكان، بدأ بنسبة 47% حتى تجاوز اليوم 60% تقريبًا.

وأضاف أن الإسكان لم يكن هدفًا وحيدًا في رؤية المملكة، ولكنه هدف رئيس وخصص له برنامج يتم تحقيق معظم أهدافه على مراحل الخطط التنموية حسب أولويات الرؤية.

توفير وإنشاء ما لا يقل عن 150 ألف وحدة

وبين أن المملكة تركز الآن على تحقيق هدف السعي لتملك المواطنين لمساكنهم، وأن لا تنفق الأسرة أكثر من 20% من دخلها، سواء إيجار أو تملك.

وأشار إلى أن الاحتياج المطلوب كان مقدرًا بـ 154 ألف وحدة سكنية، نتج عنها توفير وإنشاء ما لا يقل عن 150 ألف وحدة ممولة من الصندوق العقاري.

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بشرى من الوطنية للإسكان بخصوص تدشين هذه البرامج

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