مسؤول بجمعية "علوم العمران" يكشف نسبة تملك المواطنين للإسكان (فيديو)

أ أ
كشف
رئيس شعبة الإسكان في الجمعية السعودية لعلوم العمران ورئيس وحدة الإسكان، عبد الرحمن
الجهني، عن نسبة تملك المواطنين للإسكان.
نسبة
تملك المواطنين للإسكانوأوضح
خلال مشاركته في جلسة بعنوان "الإسكان في المملكة البداية والتحولات
والرؤية"، بمنتدى مستقبل العقار أن نسبة تملك المواطنين للإسكان، بدأ بنسبة
47% حتى تجاوز اليوم 60% تقريبًا.
فيديو | رئيس شعبة الإسكان في الجمعية السعودية لعلوم العمران: نسبة تملك المواطنين للإسكان تجاوز 60% #منتدى_مستقبل_العقار#الإخبارية pic.twitter.com/YrmCfazCJQ— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 23, 2024
وأضاف أن الإسكان لم يكن هدفًا وحيدًا في رؤية المملكة، ولكنه هدف رئيس وخصص له برنامج يتم تحقيق معظم أهدافه على مراحل الخطط التنموية حسب أولويات الرؤية.
توفير
وإنشاء ما لا يقل عن 150 ألف وحدةوبين
أن المملكة تركز الآن على تحقيق هدف السعي لتملك المواطنين لمساكنهم، وأن لا تنفق
الأسرة أكثر من 20% من دخلها، سواء إيجار أو تملك.
رئيس مجلس إدارة شعبة الإسكان في الجمعية السعودية لعلوم العمران م.عبدالرحمن الجهني: نركز على هدف السعي لتملك المواطنين لمساكنهم"أن لاتنفق الأسرة السعودية أكثر من 20% من دخلها..#منتدى_مستقبل_العقار— السعودية الآن (@Saudia_alaantv) January 23, 2024
قناة #السعودية_الآن مجانًا وبدون اشتراك على #Shahid #ما_يفوتك_شي pic.twitter.com/2AmuAnjCVj
وأشار إلى أن الاحتياج المطلوب كان مقدرًا بـ 154 ألف وحدة سكنية، نتج عنها توفير وإنشاء ما لا يقل عن 150 ألف وحدة ممولة من الصندوق العقاري.