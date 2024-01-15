مبلغ خيالي.. تعرف على مكاسب استثمار ألف دولار في "أبل" عام 2000

أ أ

تفوقت شركة "أبل" على شركة مايكرسوفت بشكل هائل في الأداء خلال الألفية الجديدة، حيث قفزت قيمة الأولى بأكثر من 37 ألف%.

اضافة اعلان



كم قيمة استثمار ألف دولار في عام 2000 في أبل؟



تنازل أبل عن عرش أكبر شركة في العالم



زيادة قيمة مايكروسوفت 80 مليار دولار



ضعف الطلب على أجهزة آيفون



عودة مايكروسوفت إلى قمة شركات العالم



وبلغت قيمة أبل في عام 2000، 7.7 مليار دولار وأصبحت 2.87 تريليون دولار"، بينما صعدت قيمة شركة مايكروسوفت بنحو 700 في المئة "كانت 358 مليار دولار وارتفعت إلى 2.89 تريليون دولار".وتشير البيانات إلى أن من استثمر ألف دولار في شركة أبل مطلع الألفية الجديدة أصبحت 37.2 مليون دولار، بينما بلغت المكاسب 706 آلاف دولار لمن استثمر في مايكروسوفت.وتتحقق هذه المكاسب في حالة واحدة عندما يتم البيع فقط، كما أنها لا تتضمن أي توزيعات نقدية للشركتين خلال الفترة المذكورة.وتنازلت شركة أبل عن عرش أكبر شركة مدرجة في العالم من حيث القيمة السوقية، بعد الخسائر السوقية التي تعرضت لها منذ مطلع العام البالغة 107 مليارات دولار.وصعدت القيمة السوقية لمايكروسوفت بنحو 80 مليار دولار، لتصبح أكبر شركات العالم بنحو 2.89 تريليون دولار.وتزامنت الخسائر لشركة أبل مع خفض بنك باركليز توصيته على سهم الشركة من محايد إلى خفض الوزن، كما خفض السعر المستهدف للسهم إلى 160 دولارًا من 161 دولارًا.وجاء التخفيض بسبب ضعف الطلب على أجهزة آيفون ومخاوف من استمرار ضعف الطلب على منتجات الشركة في 2024.وتفوقت القيمة السوقية لشركة مايكروسوفت على نظيرتها لدى شركة أبل حتى عام 2009، من ثم انتقلت الصدارة إلى منتجة الآيفون الشهيرة بشكل شبه كامل.وتخلل تربع أبل على القمة تفوق مؤقت لمنافستها لفترات قصيرة خلال فترة الـ14 عامًا الأخيرة، قبل أن تعود مايكروسوفت إلى الصدارة مجددا في بداية يناير الحالي.