​لهؤلاء.. 5 وظائف تؤهلك للحصول على دخل سنوي 100 ألف دولار من المنزل

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لا يكاد العمل يتباطأ لدى العديد من المحاسبين في الولايات المتحدة حتى مع اقتراب الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية في 15 من إبريل.

فبين موجة من المتقاعدين وانخفاض عدد الأشخاص الذين يسعون للحصول على شهادات في المحاسبة، تكافح الصناعة بأكملها من أجل توفير الموظفين، مما يضع ضغطاً إضافياً على الباقين في المهنة، وفقًا لـ"CNBC"..

في العامين الماضيين، ترك أكثر من 300 ألف محاسب ومدقق حسابات أميركي وظائفهم، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 17%، وفقًا لما ذكرته صحيفة Wall Street Journal.





زيادة الرواتب



5 وظائف مطلوبة



1- مراقب الشركة



2- المدير المالي



3- مدير الضرائب



4- مدير المحاسبة



5- محاسب أول



العمل الهجين أو عن بعد



لماذا يستقيلون؟



للتخفيف من نقص المواهب في هذا المجال، تعمل المزيد من الشركات على زيادة رواتب المبتدئين في الوظائف المالية والمحاسبية، وتقديم مكافآت الإحالة، وتوظيف عمال مؤقتين، حسبما وجد تقرير حديث صادر عن معهد المحاسبين الإداريين IMA وRobert Half، ، شمل أكثر من 1200 متخصص في المحاسبة والمالية الحاليين والسابقين.في سوق العمل الصعبة، تمثل الأزمة المحاسبية فرصة فريدة للمهنيين ذوي الميول لمجال الرياضيات، لتأمين وظائف مستقرة راتبها السنوي مكون من ستة أرقام - وكثير منها هجين بين المكتب والبيت، أو يحدث عن بعد.في حين أن متوسط الراتب للمحاسبين في الولايات المتحدة يبلغ حوالي 68 ألف دولار، وفقًا لبيانات ZipRecruiter، فإن المحاسبين الأكثر خبرة يكسبون من 150 ألف دولار إلى ما يزيد عن 200 ألف دولار سنوياً، بحسب شبكة CNBC.الطلب المتزايد على المحاسبين يعني أنه حتى المرشحين المبتدئين يمكنهم الحصول على رواتب أعلى، كما يقول خبير المالية والمحاسبة في شركة Robert Half، براندي بريتون، الذي يشير إلى أنه في بعض الشركات، حتى أولئك الجدد في مجال المحاسبة يمكن أن يتوقعوا كسب ما لا يقل عن 85 ألف دولار.فيما يلي بعض الوظائف المحاسبية الأكثر طلباً المتاحة في العديد من الشركات الأميركية في الوقت الحالي، وفقًا لبيانات من Robert Half:نطاق الراتب: 111 ألف دولار - 210.750 ألف دولارنطاق الراتب: 121.750 ألف دولار - 178.5 ألف دولارنطاق الراتب: 133 ألف دولار - 207.5 ألف دولارنطاق الراتب: 82.250 ألف دولار - 117.750 ألف دولارنطاق الراتب: 71.5 ألف دولار - 101.750 ألف دولارتتطلب معظم هذه الوظائف درجة البكالوريوس في المحاسبة أو مجال ذي صلة، بالإضافة إلى شهادة في مجال معين من المحاسبة، مثل إثبات أن الشخص محاسب معتمد ومرخص، وفقًا لـ BLS.وجد Robert Half أن العديد من هذه الوظائف تقدم خيارات بعيدة أو مختلطة. ويتوقع بريتون أن النسبة المئوية للوظائف المحاسبية البعيدة أو المختلطة من المرجح أن تنمو في الأشهر المقبلة حيث يقوم أصحاب العمل بتعديل استراتيجيات التوظيف الخاصة بهم لجذب المزيد من المواهب.حتى مع ارتفاع الرواتب والمزيد من الخيارات للمرونة، للاحتفاظ بالمحاسبين، لا يزال يتعين على أصحاب العمل اكتشاف طرق لتقليل ساعات العمل الإضافية وأعباء العمل خلال المواسم المزدحمة، كما يقول بريتون، وتحديد مسارات واضحة للتقدم الوظيفي.يوضح بريتون: "ليس السبب أن المديرين لا يريدون دعم النمو الوظيفي لمحاسبيهم". "في أغلب الأحيان، يكونون مشغولين ولا يفكرون حتى في الأمر. ولكن عليك التأكد من أنك تلبي احتياجات موظفيك بقدر ما تلبي احتياجات الدور الذي عينتهم من أجله".الدافع وراء الرحيل الجماعي من المهن في هذا المجال في الولايات المتحدة هو أكثر من مجرد بلوغ سن التقاعد. فالمحاسبون الأصغر سناً الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عاماً، والمهنيين في منتصف حياتهم المهنية في الفئة العمرية بين 45 إلى 54 عاماً يتركون المهنة بأعداد كبيرة، بحسب صحيفة Wall Street Journal.يستقيل العديد من المحاسبين بسبب عدم كفاية الأجور ومحدودية فرص التقدم الوظيفي، وفقاً لتقرير (IMA) وشركة Robert Half.يقول بريتون، إن ساعات العمل الطويلة في المحاسبة، بين 70 و80 ساعة في الأسبوع، شائعة في بعض أكبر الشركات قبل المواعيد النهائية للضرائب ومراجعة الحسابات، هي سبب آخر للابتعاد عن المهنة.ويضيف أن المحاسبين الذين يغادرون هذا المجال غالباً ما ينتقلون إلى وظائف في مجال التمويل والتكنولوجيا.