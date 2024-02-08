كيف تُسهم الأسواق الرقمية في تعزيز الاقتصاد الدائري؟

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كشفت جامعة الأميرة نورة، عن أهمية وفوائد وإسهام الأسواق الرقمية في تعزيز الاقتصاد الدائري.





كيف تسهم الأسواق الرقمية في تعزيز الاقتصاد الدائري؟



أهم أهداف الاقتصاد الدائري



ما أهمية الاقتصاد الدائري؟



الاقتصاد الدائري وآثار التغير المناخي



وأوضحت أن منظمة التجارة العالمية أكدت أنه يمكن للأسواق الرقمية تعزيز الاقتصاد الدائري من خلال:1 - تقليل النفايات.2 - رفع كفاءة الموارد.3 - تشجيع الممارسات المسؤولة بيئيًا.1 - تسهيل تبادل المنتجات المستعملة والمجددة.وحسب المتخصصين، فإن الاقتصاد الدائري يهدف إلى ترشيد استهلاك المواد والموارد وإعادة تدويرها، واستخدامها بكفاءة وبطرق صديقة للبيئة للتقليل من الانبعاثات الكربونية.ويشجع هذا الاقتصاد أيضاً على تصميم منتجاتٍ فترة عمرها قصيرة؛ لجعل المستهلكين يشترونها مرة أخرى، من خللا ثلاث مبادئ أساسية وهي:استخدام المواد الخام بشكل أقل.فاقد ونفايات ومخلفات أقل.تقليل الانبعاثات الضارة.حماية البيئة، فهو يقلل من الانبعاثات التي تزيد من آثار تغير المناخ، ويقلل من استهلاك الموارد الطبيعية، ويقلل من إنتاج النفايات وفقدان التنوع البيولوجي.يعود بالفائدة على الاقتصاد المحلي: من خلال التشجيع على إنتاج النماذج القائمة على إعادة استخدام الفاقد المحلي كمواد خام.ويخدم الاقتصاد الدائري، آثار التغير المناخي التي أصبحنا نرى الكثير من توابعها تؤثر على حياتنا ويتسبب بالكوارث الطبيعية التي نشهدها.ويمكن تطبيقه في الأعمال القائمة أو المنوي إقامتها باتباع عدد من الخطوات التي تسهُل بتعاون العديد من الأطراف وإشراكهم في عملية التحول.