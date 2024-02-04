نجاح الخطة.. "جلوبال فاينانس": 5% انخفاض الاعتماد السعودي على عائدات النفط

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كشف تقرير لموقع "جلوبال فاينانس" الاقتصادي أن خطة المملكة لتقليل الاعتماد على النفط، وتطوير قطاعات أخرى، وتوسيع القاعدة الضريبية كانت ناجحة. اضافة اعلان





انخفاض حصة عائدات النفط والغاز:



إقناع الأجانب بالاستعانة برأس المال:



وأشار الموقع إلى انخفاض حصة عائدات النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي السعودي من 45% في عام 2012 إلى حوالي 40% في 2023.وعلى الرغم من توقع عجز مالي صغير خلال الفترة 2024-2026، فإن الحكومة لديها هوامش أمان كافية للتخفيف من التقلبات في أسعار النفط.وقال التقرير إن المملكة تتطلع إلى جذب المستثمرين الأجانب في قطاعات تشمل البيع بالتجزئة والتصنيع والتمويل والصحة والتكنولوجيات الجديدة والتعدين والسياحة والزراعة والترفيه.وبحلول عام 2030، تريد زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 100 مليار دولار سنويا، أي ما يعادل 450 مليار دولار من الاستثمار المحلي.ولإقناع الأجانب بالاستعانة برأس المال، جددت المملكة قوانينها التجارية، وتشمل التغييرات البارزة في السياسة السماح بملكية الشركات الأجنبية بنسبة 100%.وإنشاء نظام لتسوية المنازعات وقانون للإفلاس، وطرح إجراءات الترخيص الرقمي، مع الحفاظ على الحوافز المالية مثل ضريبة الدخل الشخصي الصفرية وضريبة ثابتة بنسبة 20% على الشركات - وهي الأدنى في مجموعة دول مجموعة العشرين.وزادت الصفقات التجارية والتراخيص الجديدة بنسبة 95% و 267% على التوالي في عام 2022 وحده.وابتداء من هذا العام، سيتم منع الشركات الأجنبية التي ليس لها مقرات إقليمية في المملكة من أي عقود مع الحكومة.