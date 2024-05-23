أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 23 مايو.. عيار 22 يُسجل 266 ريالًا

أ أ
تقدم
صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب،
اليوم الخميس 23 من مايو، حيث سجلت ارتفاعًا ملحوظًا في أحدث التعاملات.
أسعار
الذهب عيار 24وسجل
عيار 24 سعر 290.29 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 266.10 ريال.
أسعار
الذهب عيار 21سجل
الذهب عيار 21 سعر 254.01 ريال، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 217.72 ريال، ووصل الذهب
عيار 14 لسعر 169.34 ريال.
أسعار
الذهب اليوم في المملكةالذهب عيار 24 290.29 ريال
الذهب عيار 22 266.10 ريال
الذهب عيار 21 254.01 ريال
الذهب عيار 18 217.72 ريال
الذهب عيار 14 169.34 ريال
الذهب عيار 12 145.15ريال
أسعار أوقية الذهب 9,028 ريال
أسعار جنيه الذهب 2,032 ريال
أسعار كيلو الذهب 290,292 ريال
أسعار
الذهب أمس في المملكةالذهب
عيار 24 292.17 ريال
الذهب عيار 22 267.83 ريال
الذهب عيار 21 255.66 ريال
الذهب عيار 18 219.13 ريال
الذهب عيار 14 170.44 ريال
الذهب عيار 12 146.09 ريال
أسعار أوقية الذهب 9,087 ريال
أسعار جنيه الذهب 2,045 ريال
أسعار كيلو الذهب 292,173 ريال