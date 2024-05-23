أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 23 مايو.. عيار 22 يُسجل 266 ريالًا

أ أ

تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الخميس 23 من مايو، حيث سجلت ارتفاعًا ملحوظًا في أحدث التعاملات.





أسعار الذهب عيار 24



أسعار الذهب عيار 21



أسعار الذهب اليوم في المملكة



أسعار الذهب أمس في المملكة



وسجل عيار 24 سعر 290.29 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 266.10 ريال.سجل الذهب عيار 21 سعر 254.01 ريال، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 217.72 ريال، ووصل الذهب عيار 14 لسعر 169.34 ريال.الذهب عيار 24 290.29 ريالالذهب عيار 22 266.10 ريالالذهب عيار 21 254.01 ريالالذهب عيار 18 217.72 ريالالذهب عيار 14 169.34 ريالالذهب عيار 12 145.15ريالأسعار أوقية الذهب 9,028 ريالأسعار جنيه الذهب 2,032 ريالأسعار كيلو الذهب 290,292 ريالالذهب عيار 24 292.17 ريالالذهب عيار 22 267.83 ريالالذهب عيار 21 255.66 ريالالذهب عيار 18 219.13 ريالالذهب عيار 14 170.44 ريالالذهب عيار 12 146.09 ريالأسعار أوقية الذهب 9,087 ريالأسعار جنيه الذهب 2,045 ريالأسعار كيلو الذهب 292,173 ريال