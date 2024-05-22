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حقيقة السماح بدخول أجهزة تعدين العملات الرقمية للمملكة

العملات الرقمية
العملات الرقمية
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تفاعلت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مع استفسار بخصوص أجهزة تعدين العملات الرقمية وهل يسمح باستيرادها ودخولها للمملكة.اضافة اعلان
وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "لمعرفة الإجراءات والرسوم للسلعة المستوردة يمكنك تصفح التعريفة الجمركية المتكاملة عبر الرابط التالي: (من هنا)".
وأضافت: "كما يمكنك الاطلاع على دليل الخدمة للبحث في الرسوم الجمركية عبر الرابط التالي: (من هنا)، كما يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على جميع الواردات".


تداول العملات الرقمية بالمملكة غير قانوني 

وفي عام 2022، أصدرت هيئة السوق المالية بيانًا أوضحت فيه أن تداول العملات الرقمية غير مرخص في المملكة، ولا تقدم الهيئة أي حماية أو حقوق للعملاء الذين يتداولون بها.

تعدين العملات الرقمية

وعثرت الشرطة في ديسمبر على معدات تقنية متخصصة في أحد المنازل تستخدم في تعدين العملات الرقمية، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الأجهزة الحاسوبية وأنظمة التبريد، التي يُعتقد أنها استُخدمت في أنشطة غير قانونية.
وتم القبض على عدد من الأشخاص المتورطين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت الشرطة استمرار جهودها في محاربة أي أنشطة غير قانونية تتعلق بالعملات الرقمية، وطالبت الجمهور بالتعاون والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة قد تؤدي إلى كشف مثل هذه الأنشطة غير المشروعة.

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