حقيقة السماح بدخول أجهزة تعدين العملات الرقمية للمملكة

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تفاعلت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مع استفسار بخصوص أجهزة تعدين العملات الرقمية وهل يسمح باستيرادها ودخولها للمملكة.

وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "لمعرفة الإجراءات والرسوم للسلعة المستوردة يمكنك تصفح التعريفة الجمركية المتكاملة عبر الرابط التالي: (من هنا)".

وأضافت: "كما يمكنك الاطلاع على دليل الخدمة للبحث في الرسوم الجمركية عبر الرابط التالي: (من هنا)، كما يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على جميع الواردات".



عزيزي العميل، العفو، لمعرفة الإجراءات والرسوم للسلعة المستوردة يمكنك تصفح التعريفة الجمركية المتكاملة عبر الرابط التالي: وعليكم السلامعزيزي العميل، العفو، لمعرفة الإجراءات والرسوم للسلعة المستوردة يمكنك تصفح التعريفة الجمركية المتكاملة عبر الرابط التالي: https://t.co/flqYBEDmoN May 21, 2024

تداول العملات الرقمية بالمملكة غير قانوني



تعدين العملات الرقمية



وفي عام 2022، أصدرت هيئة السوق المالية بيانًا أوضحت فيه أن تداول العملات الرقمية غير مرخص في المملكة، ولا تقدم الهيئة أي حماية أو حقوق للعملاء الذين يتداولون بها.وعثرت الشرطة في ديسمبر على معدات تقنية متخصصة في أحد المنازل تستخدم في تعدين العملات الرقمية، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الأجهزة الحاسوبية وأنظمة التبريد، التي يُعتقد أنها استُخدمت في أنشطة غير قانونية.وتم القبض على عدد من الأشخاص المتورطين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وأكدت الشرطة استمرار جهودها في محاربة أي أنشطة غير قانونية تتعلق بالعملات الرقمية، وطالبت الجمهور بالتعاون والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة قد تؤدي إلى كشف مثل هذه الأنشطة غير المشروعة.