أمانة الشرقية تطرح فرصًا استثمارية للأنشطة اللوجستية والنقل والمستودعات

اضافة اعلان

دعم المتاجر الرقمية:



هيئة تطوير الشرقية:



طرحت أمانة المنطقة الشرقية 40 فرصة استثمارية للأنشطة اللوجستية والنقل وحلول التخزين والمستودعات وإدارتها، وذلك لدعم التجارة الإلكترونية والحلول الرقمية وتطبيق مفهوم المدن الذكية ومواكبة حركة التجارة الإلكترونية ونقل البضائع وتوزيع المنتجات.وتسهم هذه الفرص في دعم المتاجر الرقمية والنقل التشاركي وتسريع حركة المشتريات الرقمية ومواكبة توجهات المملكة لدعم المناطق اللوجستية.وأوضحت الأمانة أنها حصرت أكثر من 116 مليون متر مربع كأصول استثمارية، وتعمل على طرح 5 آلاف فرصة استثمارية حتى نهاية عام 2026 , وإطلاق مجموعة من المحفزات الداعمة للمستثمرين ورواد الأعمال.وأبانت أن هذه المشاريع والفرص الاستثمارية تأتي امتداداً لجهودها في تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الايرادات تماشياً مع رؤية المملكة 2030 التي ترتكز على الاستثمار لدعم المجتمع الحيوي لتعزيز الاقتصاد الوطني، والتي من مبادراتها تطبيق مفهوم المدن الذكية ودعم الاقتصاد الرقمي خاصة مع توجهات المملكة والقفزة التي تحققت في مجال التقنية وتوطينها، منوهة إلى أن هذه الفرص تم اطلاقها بنماذج استثمارية تعزز من استدامتها بالشراكة مع القطاع الخاص لتسهم في إحداث نقلة نوعية بتنمية المنطقة وبقفزة في التحول الرقمي على مستوى المنطقة وتعزز من مسيرة تطبيق مفهوم المدن الذكية وتختصر الكثير من الجهد والوقت.وأشارت الى أن هذه الإنجازات تأتي بالتعاون مع هيئة تطوير الشرقية وكافة الجهات الشريكة في تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الايرادات.ودعت الأمانة جميع المستثمرين ورواد الأعمال والراغبين بالاستثمار الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة وتفاصيلها والمشاركة بصناعة الاستثمار من خلال البوابة الرقمية للاستثمار في المدن السعودية ، والتطبيق الذكي (فرص) بكل شفافية وسهولة أو التواصل عبر القنوات التفاعلية مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة.