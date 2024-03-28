"الإحصاء": الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة يرتفع بأكثر من 16% ويصل لهذا الرقم

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بلغت قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة خلال الربع الرابع من عام 2023 م 13 مليار ريال سعودي وذلك بارتفاع تجاوز 16% مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه.

جاء ذلك وفقاً لنشرة الاستثمار الأجنبي المباشر للربع الرابع 2023م من الهيئة العامة للإحصاء .





قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد المملكة



قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من اقتصاد المملكة



وأظهرت نتائج النشرة أن تدفقات قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد المملكة بلغت 19 مليار ريال سعودي، وذلك بارتفاع قدره 16.6% مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه والذي بلغت قيمته 16 مليار ريال سعودي.وأفادت نتائج النشرة أن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من اقتصاد المملكة نحو 6 مليارات ريال سعودي، وذلك بارتفاع قدره 17.6% مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه والذي بلغت قيمته 5 مليارات ريال سعودي.