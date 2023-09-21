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صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار العملات اليوم.. اليورو يتراجع ويسجل 3.99

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أسعار العملات اليوم الخميس
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ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار العملات الأجنبية، اليوم الخميس 21 من سبتمبر، مقابل الريال وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.اضافة اعلان
انخفض سعر الجنيه الإسترليني في مقابل الدولار الأمريكي، واستقر في مقابل العملة الأوروبية الموحَّدة “يورو”.
وتداول “الجنيه” مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.23 دولار أمريكي، واستقر في مقابل العملة الأوروبية وسجل 1.16 يورو.


اليورو يسجل 3.99 ريال

وقد سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 3.99.


أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

درهم إماراتي:           1.02 ريال
دينار بحريني:             9.95 ريال
دينار كويتي:             12.14 ريال
ريال عماني:               9.74 ريال
ريال قطري:                1.03 ريال
جنيه إسترليني:         4.62 ريال
 فرنك سويسري:       4.17 ريال


العوامل المؤثرة في سوق العملات

وتشهد سوق العملات الأجنبية تقلبات من وقت لآخر حسب الدولار الذي تؤثر فيه العديد من العوامل الأخرى على رأسها معدل الفائدة في الولايات المتحدة وأيضًا بيانات التضخم الدورية.
ويؤثر الدولار بشكل أساسي في عدد من العملات الأخرى التي ترتبط به صعودًا وهبوطًا وهو ما يترتب عليه حركة كبيرة في الأسواق وفي أسعار المنتجات.

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