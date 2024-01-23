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"تجاوز المستهدف".. تنفيذ 450 ألف عقار في المملكة خلال 2023

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السليمان
أ أ
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قال الرئيس التنفيذي لشركة السجل العقاري الدكتور محمد السليمان، إنه تم إنجاز 450 ألف عقار في المملكة خلال عام 2023.

هل التسجيل العيني للعقار مشروع مستحدث ؟

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وأوضح "السليمان" في مداخلة مع قناة الإخباربة ، أن عام ٢٠٢٣ هو بداية تأسيس التسجيل العيني للعقار في المملكة ومدينة الرياض خصوصا وأن التسجيل العيني للعقار هو مشروع قديم منذ ٢٠ سنة.

وأضاف: ما حققناه خلال تلك الفترة عظيم وقد تجاوزنا المستهدف بكثير..

تنويع المنتجات التمويلية في السوق المالية



في وقت سابق ، كشف رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز أن الهيئة تعتزم السماح باستثمار غير المواطنين لأول مرة في الشركات المدرجة التي تملك عقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة.


تنويع المنتجات التمويلية في السوق المالية

وأوضح "القويز"، أن الهيئة تعمل على تنويع المنتجات التمويلية في السوق المالية خلال العام الحالي، عبر تطوير سوق الدين، والمساهمات العقارية، وعدد من التطويرات في قطاع الصناديق.
وأشار، في بيان على موقع "إكس"، إلى الدور المتزايد الذي تلعبه السوق المالية في تسهيل التمويل للقطاع العقاري خارج إطار قطاعات التمويل التقليدية، ومن أجل بناء مستقبل عقاري مستدام ومزدهر.


اشتراكات غير السعوديين في الصندوق العقاري

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد سمحت لمؤسسات السوق المالية قبول اشتراكات غير السعوديين في الصندوق العقاري الذي يستثمر جزءا أو كامل أصوله في عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضحت أن الفرصة لا تزال كبيرة في القطاع العقاري للاستفادة من أنواع التمويل المختلفة في السوق المالية سواء عبر الطرح والإدراج أو الاستفادة من أسواق الدين.

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