"تجاوز المستهدف".. تنفيذ 450 ألف عقار في المملكة خلال 2023

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قال الرئيس التنفيذي لشركة السجل العقاري الدكتور محمد السليمان، إنه تم إنجاز 450 ألف عقار في المملكة خلال عام 2023.





هل التسجيل العيني للعقار مشروع مستحدث ؟

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تنويع المنتجات التمويلية في السوق المالية





تنويع المنتجات التمويلية في السوق المالية

وأوضح "القويز"، أن الهيئة تعمل على تنويع المنتجات التمويلية في السوق المالية خلال العام الحالي، عبر تطوير سوق الدين، والمساهمات العقارية، وعدد من التطويرات في قطاع الصناديق.

وأشار، في بيان على موقع "إكس"، إلى الدور المتزايد الذي تلعبه السوق المالية في تسهيل التمويل للقطاع العقاري خارج إطار قطاعات التمويل التقليدية، ومن أجل بناء مستقبل عقاري مستدام ومزدهر.





اشتراكات غير السعوديين في الصندوق العقاري

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد سمحت لمؤسسات السوق المالية قبول اشتراكات غير السعوديين في الصندوق العقاري الذي يستثمر جزءا أو كامل أصوله في عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.













استطعنا إنجاز ما لا يقل عن 450 ألف عقار في المملكة خلال عام 2023، تجاوزنا المستهدف #الإخبارية pic.twitter.com/dCinEpR0Q9 فيديو | الرئيس التنفيذي لشركة السجل العقاري د. محمد السليمان:استطعنا إنجاز ما لا يقل عن 450 ألف عقار في المملكة خلال عام 2023، تجاوزنا المستهدف #البورصة_العقارية January 23, 2024 وأوضحت أن الفرصة لا تزال كبيرة في القطاع العقاري للاستفادة من أنواع التمويل المختلفة في السوق المالية سواء عبر الطرح والإدراج أو الاستفادة من أسواق الدين.

وأوضح "السليمان" في مداخلة مع قناة الإخباربة ، أن عام ٢٠٢٣ هو بداية تأسيس التسجيل العيني للعقار في المملكة ومدينة الرياض خصوصا وأن التسجيل العيني للعقار هو مشروع قديم منذ ٢٠ سنة.وأضاف: ما حققناه خلال تلك الفترة عظيم وقد تجاوزنا المستهدف بكثير..في وقت سابق ، كشف رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز أن الهيئة تعتزم السماح باستثمار غير المواطنين لأول مرة في الشركات المدرجة التي تملك عقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة.