بمدة 20 عاما.. فرص استثمارية في مواقع متفرقة بمكة المكرمة

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طرحت أمانة العاصمة المقدسة عدداً من الفرص الاستثمارية في مواقع متفرقة بمكة المكرمة وعبر نماذج متنوعة.



فرص استثمارية بالعاصمة المقدسة:

أنشطة تجارية وصحية وتعليمية:

مخطط ولي العهد:

تشوين مواد البناء الأولية:

شروط ومواصفات عالية:

ويأتي ذلك ضمن جهود الأمانة لإشراك القطاع الخاص في عملية التنمية التي تتطلب عروض فنية وخبرات تأهيلية لضمان جودتها ونوعيتها وقدرة المستثمرين على الإنجاز.وأكدت الأمانة أنها تسعى حاليًا إلى التوسع في إيجاد المزيد من المشاريع الاستثمارية من خلال طرح الفرص التي تتيح المجال للتنوع وتواكب رؤية المملكة 2030.وتدعم برنامج جودة الحياة، حيث يعد الاستثمار الركيزة الأساسية لتحقيق النمو ومواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، بما له من أهمية كبرى كونه يعتبر عماد الاقتصاد الوطني، ويشكل دعامة أساسية من دعامات النمو والتنمية.وقد تنوعت الفرص الاستثمارية المعلن عنها ما بين أنشطة تجارية وصحية وتعليمية ورياضية وغيرها، حيث تهدف أمانة العاصمة المقدسة من ذلك إلى تحقيق توازن تنموي بالمنطقة مع القطاع الخاص، وذلك لرفع جودة الحياة وإيجاد خيارات استثمارية متنوعة.وتمثلت أبرز الفرص والمشاريع التي تم طرحها في مشروع إنشاء وتشغيل وصيانة مجمع مطاعم في مخطط ولي العهد 6 وعلى مساحة 8261 م2 بمدة 20 عامًا، ومشروع إنشاء وتشغيل وصيانة معهد متخصص ومركز تدريب في مخطط الراشدية وعلى مساحة 1588م2 بمدة 25 عامًا، ومشروع إنشاء وتشغيل وصيانة مبنى رياض أطفال في مخطط الراشدية على مساحة 1594م2 بمدة 20 عامًا، ومشروع إنشاء وتشغيل وصيانة مركز تجاري في مخطط ولي العهد 2 على مساحة 21,725م2 بمدة 20 عامًا، ومشروع إنشاء وتشغيل وصيانة مجمع طبي عام في مخطط ولي العهد 7 على مساحة 8405م2 ومدته 20 عامًا، بالإضافة لمشروع إنشاء وتشغيل وصيانة مجمع طبي عام في مخطط الراشدية على مساحة 3982م2 ولمدة 25 عامًا، ومشروع ترميم وتشغيل وصيانة سوق العتيبية المركزي والذي تبلغ مساحته الإجمالية 2741م2 ولمده 15 عامًا، ومشروع إنشاء وتشغيل وصيانة مركز رياضي نسائي في مخطط ولي العهد 8، وذلك على مساحة تقدر بـ 2194م2 ولمدة 20 عامًا، ومشروع إنشاء وتشغيل وصيانة مركز خدمة محطة وقود في مخطط ولي العهد للورش وعلى مساحه تقدر بـ 46,000م2 ولمده 20 عامًا، ومشروع إنشاء وتشغيل وصيانة مركز متخصص بخدمة السيارات في مخطط الراشدية على مساحه 1994م2 لمده 20 عامًا.كما جاءت أبرز المشاريع في مشروع إنشاء وتشغيل وصيانة موقع لتشوين مواد البناء الأولية في مخطط ولي العهد6 على مساحة 1793م2 ومدته 5 سنوات، ومشروع إنشاء وتشغيل وصيانة موقع لتشوين مواد البناء الأولية في مخطط الراشدية على مساحة 3982م2 ولمدة خمس سنوات، ومشروع تشغيل وإنشاء وصيانة موقع لتشوين مواد البناء الأولية في مخطط ولي العهد3 على مساحة 8,628م2 ومدته خمس سنوات، ومشروع إنشاء وتشغيل وصيانه موقع لبيع مواد البناء الأولية في مخطط ولي العهد6 وعلى مساحة 10,755م2 ولمده 10 سنوات.وتهدف الأمانة من جملة هذه المشاريع الاستثمارية إلى تطوير المنطقة بشكل عام وتعزيز الأنشطة المختلفة كالأنشطة الترفيهية والتجارية والرياضية والتعليمية والخدمية وغيرها، والإسهام في تسريع وتيرة التنمية لتحقيق مفهوم الاستدامة وكفاءة الإنفاق.كما وضعت الأمانة شروط ومواصفات عالية لتنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص الذي يعد شريكًا أساسيًا في عملية التنمية، وستقام وفق الأسس والمعايير المحلية والعالمية التي تسهم في الارتقاء بجودة البيئة العمرانية وترفع درجة الاستفادة من العقارات البلدية وتحرير الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص تماشيا مع رؤية 2030 والإستراتيجيات الوطنية في هذا المجال.وأوضحت الأمانة أنه بإمكان الراغبين في التقديم على أحد هذه المشاريع والاطلاع على المزيد من الفرص الاستثمارية، الدخول على الموقع الإلكتروني للأمانة أو على التطبيق الخاص ببوابة الاستثمار البلدي (فرص