بلغت 300 مليار.. انخفاض الصادرات السلعية للمملكة 24.9% في 3 أشهر

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انخفضت الصادرات السلعية في الربع الثالث عام 2023م بنسبة 24.9% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، إذ بلغت قيمتها 299.8 مليار ريال، منخفضة عن 399.1 مليار ريال في فترة المقارنة. اضافة اعلان





انخفاض الصادرات البترولية 89 مليار ريال



انخفاض الصادرات غير البترولية 13%



ارتفاع الواردات 9.4%



الصناعات الكيماوية أهم سلع الصادرات بنسبة 28%



49 مليار ريال قيمة صادرات المملكة للصين



وجاء ذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بمقدار 89 مليار ريال، بنسبة 27.8%، التي بلغت قيمتها 231.1 مليار ريال مقابل 320.1 مليار ريال في الربع الثالث 2022م.ووفقا لتقرير التجارة الدولية للربع الثالث الصادر عن هيئة الإحصاء، انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلى من 80.2% في الربع الثالث 2022م إلى 77.1% في الربع الثالث 2023م.فيما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع الربع الثانى 2023م بمقدار 5.0 مليارات ريال وبنسبة 1.7%.سجلت الصادرات غير البترولية تشمل إعادة التصدير انخفاضاً بنسبة 13.0% عن الربع الثالث 2022م، إذ سجلت 68.7 مليار ريال مقابل 78.9 مليار ريال.وقد انخفضت الصادرات غير البترولية باستثناء إعادة التصدير إلى 19.2 % فيما ارتفعت قيمة إعادة التصدير إلى ما نسبته 18.9% في نفس الفترة.وارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية تشمل إعادة التصدير بمقدار 1.5 مليار ريال، وبنسبة 2.3 % بالمقارنة مع الربع الثاني 2023م.أما على صعيد الواردات، فقد ارتفعت في الربع الثالث 2023م بنسبة %9.4% بمقدار 17.1 مليار ريال وبلغت قيمتها 200 مليار ريال في الربع الثالث 2023م، مقابل 182.8 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.فيما ارتفعت قيمة الواردات بالمقارنة مع الربع السابق الربع الثانى من 2023م بمقدار 7.3 مليار ريال وبنسبة 3.8%.وتُعد "منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها من أهم سلع الصادرات غير البترولية وشكلت 28.0% من إجمالي الصادرات غير البترولية وقد انخفضت عن الربع الثالث 2022م بنسبة 33.7% بمقدار 9.7 مليار ريال.تليها "اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما" تمثل 26.6% من إجمالي الصادرات غير البترولية والتي انخفضت بنسبة 18.5% بمقدار 4.1 مليار ريال عن الربع الثالث 2022م.بلغت قيمة صادرات السعودية إلى الصين 49.0 مليار ريال 16.4% من إجمالي الصادرات في الربع الثالث ،2023م مما يجعل هذه الدولة هي الوجهة الرئيسة للصادرات.تليها اليابان وكوريا الجنوبية بقيمة 29.8 مليار ريال 9.9% من إجمالي الصادرات، و28.5 مليار ريال 9.5% من إجمالي الصادرات، على التوالي.