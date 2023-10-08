الأحد، 23 ربيع الأول 1445 ، 08 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

فيديو

بقيمة 1.2 مليار ريال .. المملكة تسجل 835 صفقة عقارية في يوم واحد

عقارات
عقارات
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
سجلت المملكة، اليوم الأحد، 835 صفقة عقارية بقيمة تجاوزت 1.2 مليار ريال خلال يوم واحد.

صفقات عقارية:


وبحسب "الإخبارية"، سجلت العاصمة الرياض نحو 248 صفقة عقارية بقيمة 327 مليون ريال بإجمالي مساحة متداولة تقدر بـ 121 ألف متر مربع.اضافة اعلان

وجاءت الأحياء الأكثر تداولا على مستوى المملكة كالتالي : "الوسام - الرياض" بعدد عمليات يقدر بنحو 26 عملية حيث قدرت قيمة الصفقات بـ 11.9 مليون ريال.

كما جاء حي "بدر - الرياض" بعدد عمليات يقدر بـ 15 عملية بإجمالي قيمة صفقات 10 ملايين ريال، ثم حي "السحاب" بعدد عمليات 15 عملية وقيمة صفقات تقدر بـ 6 ملايين.

وزارة العدل:


في وقت سابق، كشفت بيانات وازة العدل ارتفاع قيمة الصفقات العقارية التي تم إجراؤها خلال شهر محرم الماضي 1445، بنسبة 35%، لتصل إلى نحو 18.98 مليار ريال، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 1444هـ.
ووفقاً للبيانات، ومقارنة بشهر ذي الحجة 1444هـ، سجلت الصفقات العقارية انخفاضاً بقيمة 0.9 مليار ريال، وبنسبة 5%.، وفقا لـ "عكاظ".

تراجع صفقات شهر محرم 1445هـ


وانخفض عدد الصفقات العقارية التي تمت خلال شهر محرم 1445هـ إلى نحو 15.7 ألف صفقة، مقارنة بشهر محرم 1444هـ، كما انخفض عدد العقارات المبيعة خلال الفترة إلى 16.4 ألف عقار مبيع.
ويعود ارتفاع الصفقات العقارية خلال شهر محرم 1445هـ، إلى ارتفاع الصفقات العقارية السكنية بنسبة 6% لتصل إلى 8.51 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من العام الهجري الماضي.

ارتفاع الصفقات العقارية التجارية

كما سجلت الصفقات العقارية التجارية ارتفاعاً بنسبة 88% لتصل إلى 8.75 مليار ريال، وبلغت الصفقات الزراعية والصناعية نحو 1.72 مليار ريال.
ومثلت قيمة الصفقات التجارية ما نسبته 46% من إجمالي الصفقات العقارية، تلتها الصفقات السكنية بنحو 45%، ثم الصفقات الزراعية والصناعية 9%.

حصة الصفقات التي تمت على قطع الأراضي

واستحوذت الصفقات العقارية التي تمت على قطع الأراضي على الحصة الأكبر خلال شهر محرم الماضي، وذلك بنسبة 88% من القيمة الإجمالية، لتبلغ نحو 16.7 مليار ريال، تلتها الصفقات العقارية على الشقق بنحو 1.6 مليار ريال.
وفيما يخص مساحة العقارات التي تمت عليها الصفقات خلال شهر محرم، فقد سجلت انخفاضاً بنسبة 32% لتصل إلى 71.3 مليون متر مربع مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

أكثر المدن نشاطا من حيث القيمة

وكانت جدة أكثر المدن نشاطاً من حيث قيمة الصفقات العقارية (السكنية والتجارية) خلال شهر المحرم 1445هـ، بقيمة 6.4 مليار ريال، تلتها الرياض بنحو 6.16 مليار ريال.





اقرأ أيضا

F77EMY3WwAA6beF (1)
5:57 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

"البيئة": 1.7 مليار ريال حجم الاستثمارات الأجنبية لمشاريع الدواجن بالجوف

هيئة سوق المال
5:00 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

هيئة سوق المال تحدد شروط انتقال الشركات من "الموازية" إلى "الرئيسية"

السعودية للكهرباء
4:50 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

"السعودية للكهرباء" تستعرض 12 مبادرة لتحسين استدامة الطاقة

الأمير عبد العزيز بن سلمان
2:10 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

وزير الطاقة: تسخير جميع الإمكانيات لإنتاج الطاقة من المصادر المتجددة

اقرأ أيضا

المملكة تستورد مواد غذائية بـ 446 مليار ريال في 5 سنوات

على غرار نوكيا.. سيناريو سقوط توشيبا العالمية بعد مسيرة 147 عامًا (تقرير)

"الزكاة والضريبة" تدعو مكلفيها للاستفادة من مبادرة الإعفاء من الغرامات

أسعار العملات اليوم.. اليورو يسجل 3.98 ريال

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 221 ريالاً

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

F77EMY3WwAA6beF (1) 5:57 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

"البيئة": 1.7 مليار ريال حجم الاستثمارات الأجنبية لمشاريع الدواجن بالجوف

WhatsApp Image 2023-09-27 at 9.57.19 PM 10:06 م الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

لوسيد تفتتح مصنعًا للسيارات الكهربائية في المملكة

وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف 5:29 ص الإثنين، 25 سبتمبر 2023

الخريف: تعميق الشراكة الاقتصادية بين المملكة والصين في الصناعة والتعدين

عقارات 2:21 ص الإثنين، 25 سبتمبر 2023

24320 طلب تنفيذ إخلاء عقارات من المستأجرين في 9 أشهر فقط

اقرأ أيضا

البنك المركزي
7:57 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

"ساما" يُلزم البنوك بإظهار اسم المستفيد والآيبان لمنع الاحتيال

زيتون
6:57 م السبت، 07 أكتوبر 2023

بنسبة تجاوزت 18 ألف طن .. معاصر الزيتون بالجوف تبدأ استقبال إنتاج المزارعين

أوبك
12:52 ص السبت، 07 أكتوبر 2023

أوبك ترفع توقعاتها للطلب على النفط

اسعار الارز
9:03 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

ارتفاع أسعار الأرز لأعلى مستوياتها في سبتمبر.. والسبب هذه الظاهرة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حساب المواطن
6:46 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

تنبيه من حساب المواطن لأصحاب القرض العقاري ومدى تأثيره على الدعم

التأمينات الاجتماعية
6:23 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

التأمينات: التسجيل إلزامي للعمال في هذه الحالة

حساب المواطن
5:41 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

بعد إعلان الأهلية وتمديد الدعم الإضافي .. 7 شروط للتسجيل في حساب المواطن

WhatsApp Image 2023-10-08 at 5.27.38 PM
5:35 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

وزير الطاقة: سيكون لدينا أول قطار يعمل بالهيدروجين في الشرق الأوسط

الضمان الاجتماعي المطور
5:34 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

3 أهداف لزيادة الحد الأدنى لاحتساب معاش الضمان الاجتماعي

حساب المواطن
5:16 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

حساب المواطن يحذر مواطنة من ارتكاب هذا الخطأ