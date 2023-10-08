بقيمة 1.2 مليار ريال .. المملكة تسجل 835 صفقة عقارية في يوم واحد

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سجلت المملكة، اليوم الأحد، 835 صفقة عقارية بقيمة تجاوزت 1.2 مليار ريال خلال يوم واحد.





صفقات عقارية:



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وزارة العدل:



تراجع صفقات شهر محرم 1445هـ



ارتفاع الصفقات العقارية التجارية



حصة الصفقات التي تمت على قطع الأراضي



أكثر المدن نشاطا من حيث القيمة







وبحسب "الإخبارية"، سجلت العاصمة الرياض نحو 248 صفقة عقارية بقيمة 327 مليون ريال بإجمالي مساحة متداولة تقدر بـ 121 ألف متر مربع.وجاءت الأحياء الأكثر تداولا على مستوى المملكة كالتالي : "الوسام - الرياض" بعدد عمليات يقدر بنحو 26 عملية حيث قدرت قيمة الصفقات بـ 11.9 مليون ريال.كما جاء حي "بدر - الرياض" بعدد عمليات يقدر بـ 15 عملية بإجمالي قيمة صفقات 10 ملايين ريال، ثم حي "السحاب" بعدد عمليات 15 عملية وقيمة صفقات تقدر بـ 6 ملايين.في وقت سابق، كشفت بيانات وازة العدل ارتفاع قيمة الصفقات العقارية التي تم إجراؤها خلال شهر محرم الماضي 1445، بنسبة 35%، لتصل إلى نحو 18.98 مليار ريال، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 1444هـ.ووفقاً للبيانات، ومقارنة بشهر ذي الحجة 1444هـ، سجلت الصفقات العقارية انخفاضاً بقيمة 0.9 مليار ريال، وبنسبة 5%.، وفقا لـ "عكاظ".وانخفض عدد الصفقات العقارية التي تمت خلال شهر محرم 1445هـ إلى نحو 15.7 ألف صفقة، مقارنة بشهر محرم 1444هـ، كما انخفض عدد العقارات المبيعة خلال الفترة إلى 16.4 ألف عقار مبيع.ويعود ارتفاع الصفقات العقارية خلال شهر محرم 1445هـ، إلى ارتفاع الصفقات العقارية السكنية بنسبة 6% لتصل إلى 8.51 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من العام الهجري الماضي.كما سجلت الصفقات العقارية التجارية ارتفاعاً بنسبة 88% لتصل إلى 8.75 مليار ريال، وبلغت الصفقات الزراعية والصناعية نحو 1.72 مليار ريال.ومثلت قيمة الصفقات التجارية ما نسبته 46% من إجمالي الصفقات العقارية، تلتها الصفقات السكنية بنحو 45%، ثم الصفقات الزراعية والصناعية 9%.واستحوذت الصفقات العقارية التي تمت على قطع الأراضي على الحصة الأكبر خلال شهر محرم الماضي، وذلك بنسبة 88% من القيمة الإجمالية، لتبلغ نحو 16.7 مليار ريال، تلتها الصفقات العقارية على الشقق بنحو 1.6 مليار ريال.وفيما يخص مساحة العقارات التي تمت عليها الصفقات خلال شهر محرم، فقد سجلت انخفاضاً بنسبة 32% لتصل إلى 71.3 مليون متر مربع مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.وكانت جدة أكثر المدن نشاطاً من حيث قيمة الصفقات العقارية (السكنية والتجارية) خلال شهر المحرم 1445هـ، بقيمة 6.4 مليار ريال، تلتها الرياض بنحو 6.16 مليار ريال.