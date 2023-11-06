بعد اندماج شركتين .. 71.6 مليار ريال القيمة السوقية لقطاع التأمين

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أكملت "الدرع العربي" إحدى شركات قطاع التأمين المدرجة في السوق الرئيسة "تاسي" اندماجها مع شركة "الإنماء طوكيو م"، حيث تم إيداع أسهم الزيادة في رأسمال الأولى خلال أكتوبر الماضي. اضافة اعلان





القيمة السوقية:

الترتيب الرابع:



ووصل حجم القيمة السوقية لقطاع التأمين بعد إلغاء إدراج شركة "الإنماء طوكيو م" في جلسة الـ26 من الشهر الماضي بلغ نحو 71.6 مليار ريال، بحسب "الاقتصادية".ونمت القيمة السوقية عن آخر جلسة للشركة قبل الإلغاء بمعدل 0.32 في المائة من 71.4 مليار ريال مع انخفاض عدد شركات القطاع بمقدار شركة واحدة من 27 إلى 26 شركة.ولا تزال الشركات الثلاث الكبرى في القطاع (بوبا العربية، التعاونية، وتكافل الراجحي) محافظة على مراكزها دون أي تغير في الحصص نتيجة الاندماج.وتملك شركة "بوبا العربية" أكبر حصة في القيمة السوقية للقطاع بمعدل 44 في المائة بنحو 31.4 مليار ريال، تليها "التعاونية" بحصة 24 في المائة بقيمة 17.4 مليار ريال، ثالثا "تكافل الراجحي" التي بلغت حصتها 5.8 مليار ريال تمثل 8 في المائة.وجاءت "الإعادة السعودية" في الترتيب الرابع بمعدل 2 في المائة بقيمة 1.5 مليار ريال. بينما كان الأثر الأبرز لشركة "الدرع العربي" التي تقدمت من الترتيب السابع إلى الخامس بنمو 25 في المائة في القيمة السوقية من 1.2 مليار ريال إلى 1.46 مليار ريال لترتفع حصتها من القيمة السوقية من 1.6 في المائة إلى 2.04 في المائة.وقدر حجم رأس المال الجديد للشركة بعد الاندماج بنحو 798 مليون ريال بعدما كان 639 مليون ريال، حيث ارتفع رأس المال 25 في المائة، كما وصلت الزيادة في عدد الأسهم إلى 15,962,833 سهما إضافيا.