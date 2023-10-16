الإثنين، 01 ربيع الثاني 1445 ، 16 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

بعد الأحكام القضائية .. إقراض متضرري العقاري نصف مليون ريال

صندوق التنمية العقارية
التنمية العقارية
أ أ
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طمأن صندوق التنمية العقارية، المستفيدين، ممن صدرت لهم أحكام قضائية من المتقدمين، بأنه سيتم التنفيذ عن طريق الإقراض المباشر، وذلك بحسب الميزانية المعتمدة من قبل الجهات المعنية وأولوية التقديم في صندوق التنمية العقارية.اضافة اعلان

صندوق التنمية العقارية:


وبحسب عكاظ، أجاب صندوق التنمية العقارية، أمس، على عدد من المستفيدين ممن صدرت لهم أحكام قضائية، خصوصا أن جميع هذه الأحكام تقضي بإلزام الصندوق العقاري بإلغاء قراره السلبي بتحويل المستفيدين للبنوك التجارية وإلزامه بإقراض كل متضرر 500 ألف ريال، من رأس ماله.

آلية الصرف:

وفي وقت سابق، أوضح الصندوق أنه تم توفير آلية للصرف من رأسمال الصندوق حسب توافر الميزانيات المعتمدة لهذا الغرض، وجدولة الطلبات ابتداءً من ميزانية 2021، من خلال الجهات التمويليـة المرخصة بما يتوافق مع التعليمات والتنظيمات التي أقرّتها مؤسسة النقد العربي السعودي، البنك المركزي حاليا.

كما شدد على تسهيل حصول مَن يرغب منهم على التمويل العقاري المدعوم والاستفادة من برامجه ومبادراته المتنوعة مباشرة، كما هو متاح للجميع عبر خدمة المستشار العقاري.

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