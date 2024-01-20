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انخفاض 30% في أسعار الفاكهة والخضروات.. والبصل يصل لهذا الرقم

أسعار الفاكهة والخضروات
أرشيفية
أ أ
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أكد باعة وتجار فاكهة وخضروات على تراجع الأسعار بنسبة 30%، في المنطقة الشرقية، وذلك بسبب وفرة الإنتاج المحلي وانخفاض درجات الحرارة التي تساعد على حفظ المنتجات وتخزينها بشكل صحي وسليم.اضافة اعلان

انخفاض أسعار الفاكهة والخضروات

ونقلت صحيفة اليوم، عن بائع الفاكهة والخضار فيصل منصور الشيوخ، أن أغلب أسعار الفاكهة انخفضت بنسبة 30 % خلال الفترة الحالية، مشيراً أنها أصبحت في متناول اليد للجميع.
وقال إن سعر علبة الفراولة الإفريقية كانت تباع قبل شهر بسعر 18 ريالًا أما اليوم فالـ 10 علب تباع بسعر 25 ريالًا، كما أن اليوسفي السوري يباع بسعر 23 ريالًا لوزن 6 كيلو، والنوع المصري بوزن 6 كيلو بسعر 25 ريالًا.

أسعار الفواكه والخضروات

وأضاف الشيوخ أن أسعار الموز وصلت إلى 85 ريالًا للكرتون بوزن 13 كيلو منذ أكثر من شهرين، وسعر المانجو اليوم 50 ريالًا بينما كان يباع قبل 3 أسابيع بسعر 70 ريالًا وهبط إلى 35 ريالًا.
أما العنب الإفريقي فيباع بسعر 65 ريالًا لوزن 4 كيلو، والعنب اللبناني الأحمر بسعر 70 ريالًا لوزن 4 كيلو، وسعر العنب اللبناني الأسود 65 ريالًا.
وبين أن سعر الليمون التركي 2 كيلو بسعر 15 ريالًا، والمصري 5 كيلو بسعر23 ريالًا، أما سعر الخيار فيتراوح بين 10 و8 ريالات للكرتون، وسعر فلين الطماطم متنوع، فنجد من 5 ريالات إلى 10 و20 ريالًا، حيث نجد الطماطم بذرة الرامسي بـ 20 ريال، أما الطماطم المحمي بـ 10 ريالات، أما الطماطم مزارع المعرضة للشمس فسعر الفلين 5 ريالات.

أسعار البصل

كما نقلت الصحيفة عن البائع محمد أمين السادة، أن أسعار الفاكهة والخضار مناسبة للجميع، مبينًا أن أسعار الحشائش الورقية في نزول.

وأشار إلى أن جميع الأسعار في انخفاض إلا سعر البصل فإنه يحلق مرتفعًا، فنجد أن البصل الصيني بوزن 10 كيلو وصل سعره 60 ريالًا خلال هذه الفترة، والبصل اليمني بوزن 3 كيلو يباع بسعر 20 ريالًا، والبصل السعودي 4 كيلو 20 ريالًا، وسعر البصل اليمني وزن 7,5 كيلو وصل 45 ريالًا.
أما سعر كيس البطاطس فتصل إلى 10 ريالات لوزن 3 كيلو، ولوزن 6 كيلو 15 ريالًا، ولوزن 5 كيلو سعر 23 ريالًا.

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