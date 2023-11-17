انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة.. وعيار 21 يسجل 206 ريالات

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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب،
اليوم الأحد 12 من نوفمبر، حيث شهدت تراجعًا ملحوظًا في معظم الأسعار.
وسجل عيار 24 نحو 235.9 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 216.24 ريال.
عيار 24 يسجل 235.9 ريال
وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 206.41 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 176.93
ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 137.61 ريال.
عيار 21 يُسجل 206.41 ريال
سعر جرام الذهب عيار 24 235.9
أسعار الذهب اليوم في المملكة
سعر جرام الذهب عيار 22 216.24
سعر جرام الذهب عيار 21 206.41
سعر جرام الذهب عيار 18 176.93
سعر جرام الذهب عيار 14 137.61
وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,337.25 ريال،
داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 235,901.67 ريال.
أوقية الذهب تسجل 7,337.25 ريال
سعر جرام الذهب عيار 24 236.69
أسعار الذهب أمس في المملكة
سعر جرام الذهب عيار 22 216.97
سعر جرام الذهب عيار 21 207.11
سعر جرام الذهب عيار 18 177.52
سعر جرام الذهب عيار 14 138.07