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صحيفة تواصل الالكترونية

تراجع ملحوظ في أسعار الذهب الأربعاء.. وعيار 21 يسجل 208 ريالات

اسعار الذهب6
أسعار الذهب اليوم الأربعاء
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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 8 من نوفمبر، حيث شهدت تراجعًا ملحوظًا في معظم الأسعارِ.اضافة اعلان


عيار 24 يسجل 238.1 ريال

 وسجل عيار 24 نحو 238.1 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 218.26 ريال.


عيار 21 يُسجل 208.34 ريال

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 208.34 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 178.58 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 138.89 ريال.


أسعار الذهب اليوم في المملكة

سعر جرام الذهب عيار 24        238.1
سعر جرام الذهب عيار 22        218.26         
سعر جرام الذهب عيار 21        208.34         
سعر جرام الذهب عيار 18        178.58         
سعر جرام الذهب عيار 14        138.89


أوقية الذهب تسجل 7,468.23 ريال

وقد بلغ سعر أوقية الذهب 7,468.23 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 240,112.74 ريال.


أسعار الذهب أمس في المملكة

سعر جرام الذهب عيار 24        240.11         
سعر جرام الذهب عيار 22        220.1
سعر جرام الذهب عيار 21        210.1
سعر جرام الذهب عيار 18        180.08         
سعر جرام الذهب عيار 14        140.07


أوقية الذهب تسجل 7,405.65 ريال

وقد بلغ سعر أوقية الذهب 7,405.65 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 240,112.74 ريال.

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