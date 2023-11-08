تراجع ملحوظ في أسعار الذهب الأربعاء.. وعيار 21 يسجل 208 ريالات

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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 8 من نوفمبر، حيث شهدت تراجعًا ملحوظًا في معظم الأسعارِ. اضافة اعلان





عيار 24 يسجل 238.1 ريال





عيار 21 يُسجل 208.34 ريال





أسعار الذهب اليوم في المملكة





أوقية الذهب تسجل 7,468.23 ريال





أسعار الذهب أمس في المملكة





أوقية الذهب تسجل 7,405.65 ريال



وسجل عيار 24 نحو 238.1 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 218.26 ريال.وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 208.34 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 178.58 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 138.89 ريال.سعر جرام الذهب عيار 24 238.1سعر جرام الذهب عيار 22 218.26سعر جرام الذهب عيار 21 208.34سعر جرام الذهب عيار 18 178.58سعر جرام الذهب عيار 14 138.89وقد بلغ سعر أوقية الذهب 7,468.23 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 240,112.74 ريال.سعر جرام الذهب عيار 24 240.11سعر جرام الذهب عيار 22 220.1سعر جرام الذهب عيار 21 210.1سعر جرام الذهب عيار 18 180.08سعر جرام الذهب عيار 14 140.07وقد بلغ سعر أوقية الذهب 7,405.65 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 240,112.74 ريال.