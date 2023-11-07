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صحيفة تواصل الالكترونية

انخفاض طفيف في أسعار الذهب الثلاثاء.. وعيار 24 يسجل 240 ريالاً

اسعار الذهب2
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء
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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 7 من نوفمبر، حيث شهد انخفاضًا طفيفًا في معظم الأسعارِ.اضافة اعلان


عيار 24 يسجل 240.11 ريال

 وسجل عيار 24 نحو 240.11 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 220.01 ريال.


عيار 21 يُسجل 210.01 ريال

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 210.12 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 180.08ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 140.07 ريال.


أسعار الذهب اليوم في المملكة

سعر جرام الذهب عيار 24        240.11         
سعر جرام الذهب عيار 22        220.1
سعر جرام الذهب عيار 21        210.1
سعر جرام الذهب عيار 18        180.08         
سعر جرام الذهب عيار 14        140.07


أوقية الذهب تسجل 7,468.23 ريال

وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,468.23 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 240,112.74 ريال.


أسعار الذهب أمس في المملكة

سعر جرام الذهب عيار 24        240.23         
سعر جرام الذهب عيار 22        220.21         
سعر جرام الذهب عيار 21        210.2
سعر جرام الذهب عيار 18        180.17         
سعر جرام الذهب عيار 14        140.13


أوقية الذهب تسجل 7,471.84 ريال

وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,471.84 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 240,229.00 ريال.

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