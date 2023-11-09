انخفاض جديد في أسعار الذهب الخميس.. وعيار 24 يسجل 237 ريالاً

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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الخميس 9 من نوفمبر، حيث شهدت تراجعًا ملحوظًا في معظم الأسعارِ.



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عيار 24 يسجل 237.41 ريال



عيار 21 يُسجل 207.73 ريال





أسعار الذهب اليوم في المملكة





أوقية الذهب تسجل 7,384.16 ريال





أسعار الذهب أمس في المملكة





أوقية الذهب تسجل 7,468.23 ريال



وسجل عيار 24 نحو 237.41 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 217.63 ريال.وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 207.73 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 178.06 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 138.49 ريال.سعر جرام الذهب عيار 24 237.41سعر جرام الذهب عيار 22 217.63سعر جرام الذهب عيار 21 207.73سعر جرام الذهب عيار 18 178.06سعر جرام الذهب عيار 14 138.49وقد بلغ سعر أوقية الذهب 7,384.16 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 237,409.93 ريال.سعر جرام الذهب عيار 24 238.1سعر جرام الذهب عيار 22 218.26سعر جرام الذهب عيار 21 208.34سعر جرام الذهب عيار 18 178.58سعر جرام الذهب عيار 14 138.89وقد بلغ سعر أوقية الذهب 7,468.23 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 240,112.74 ريال.