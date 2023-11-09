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النفط يواصل الهبوط .. و"برنت" عند 79 دولارا للبرميل

تراجع أسعار النفط
النفط
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تراجعت أسعار النفط 2 %  عند التسوية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر بفعل المخاوف المتعلقة بتراجع حجم الطلب في الولايات المتحدة والصين.اضافة اعلان

العقود الآجلة لخام برنت:


وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.07 دولار، أي 2.5 في المائة، إلى 79.54 دولار للبرميل عند التسوية، في حين تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 2.04 دولار، أي 2.6 في المائة، إلى 75.33 دولار للبرميل. وانخفض كلاهما إلى أدنى مستوى منذ منتصف يوليو.

وقالت مصادر بالسوق  إن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت بنحو 12 مليون برميل الأسبوع الماضي، ما يزيد أيضا من الضغوط على الأسعار.

المخزون الأسبوعية:


وسيكون ذلك أكبر مخزون منذ فبراير. وستؤجل إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إصدار بيانات المخزون الأسبوعية، التي عادة ما تصدر أيام الأربعاء، حتى 15 نوفمبر لإكمال تحديث النظام.

كما أثارت بيانات صينية، أكبر مستهلك للنفط في العالم، الشكوك حيال توقعات الطلب، فيما ارتفعت واردات ثاني أكبر اقتصاد في العالم من النفط الخام في أكتوبر بشدة لكن إجمالي صادراتها من السلع والخدمات انكمشت بوتيرة أسرع من المتوقع، ما يزيد من المخاوف من انخفاض الطلب العالمي على الطاقة.

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