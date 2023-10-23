تراجع أسعار النفط مع وصول قوافل مساعدات إلى قطاع غزة المحاصر

أ أ

تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، مع بدء وصول قوافل المساعدات إلى قطاع غزة في مطلع الأسبوع وسط جهود دبلوماسية لاحتواء الصراع بين دولة الاحتلال وحركة حماس الفلسطينية والحيلولة دون انتشاره على نطاق أوسع في المنطقة الغنية بالنفط. اضافة اعلان





انخفاض عقود خام برنت



تأجيل الهجوم البري على غزة



انخفضت العقود الآجلة لخام برنت أكثر من دولار إلى 91.14 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بأكثر من دولار ليجري تداولها عند 87.03 دولار للبرميل بحلول الساعة 2:13 بتوقيت جرينتش.وفي الأسبوع الماضي ارتفعت العقود بأكثر من 1 بالمئة في ثاني قفزة أسبوعية لها على التوالي، وسط مخاوف من انقطاع محتمل للإمدادات إذا تطورت الحرب بين دولة الاحتلال وحماس إلى مواجهة أوسع في الشرق الأوسط، أكبر منطقة لإمدادات النفط في العالم.وقالت شركة إيه.إن.زد للأبحاث في مذكرة للعملاء "وافقت دولة الاحتلال على تأجيل هجومها (البري) على حماس بعد ضغوط من الولايات المتحدة.. هذا الأمر قلص المخاوف من اتساع رقعة الحرب في جميع أنحاء الشرق الأوسط وتعطل الإمدادات."ولتخفيف الضغط على الإمدادات الشحيحة بالفعل بسبب خفض الإنتاج من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركائها ومنهم روسيا، علّقت الولايات المتحدة العقوبات على فنزويلا العضو بأوبك بعد توصل الحكومة الفنزويلية إلى اتفاق مع المعارضة.