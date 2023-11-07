الثلاثاء، 23 ربيع الثاني 1445 ، 07 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

انخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها .. و"برنت" عند 82 دولارا للبرميل

تراجع أسعار النفط
النفط
أ أ
انخفضت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ يوليو اليوم الثلاثاء في ظل مخاوف تتعلق بالطلب ناجمة عن تباين بيانات صينية وتراجع توقعات المستثمرين بأن أسعار الفائدة ستنخفض، بحسب "رويترز".اضافة اعلان

العقود الآجلة لخام برنت:



تراجعت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة دولارات إلى 82.16 دولار للبرميل، كما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة دولارات إلى 77.79 دولار للبرميل.

وهبط الخامان القياسيان لأدنى مستوياتهما منذ يوليو، وتتجه العقود الآجلة لخام برنت للإغلاق دون 84 دولارا للبرمي.

واردات الصين:


أظهرت واردات الصين من النفط الخام في أكتوبر نموا قويا على أساس سنوي وأساس شهري، لكن إجمالي صادراتها انكمش بوتيرة أسرع من المتوقع.

وقالت فيونا سينكوتا المحللة في سيتي إندكس “البيانات تشير إلى استمرار تراجع التوقعات الاقتصادية الصينية بسبب تدهور الطلب في أكبر وجهة لتصدير النفط وهي الغرب”.

كما أن التوقعات بتقليل تشغيل مصافي تكرير النفط الخام في الصين بين نوفمبر وديسمبر يمكن أن يحد أيضا من الطلب على النفط ويؤدي إلى زيادة انخفاض الأسعار.

الأسهم العالمية:


وانخفضت الأسهم العالمية اليوم الثلاثاء مع تلاشي توقعات المستثمرين بأن أسعار الفائدة العالمية بلغت ذروتها.

وارتفع الدولار من أدنى مستويات سجلها في الآونة الأخيرة مما يجعل النفط أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

اقرأ أيضا

الشركة ..السعودية للكهرباء
5:39 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

السعودية للكهرباء تحقق 5.8 مليارات ريال صافي ربح خلال الربع الثالث

اسعار الاسهم
4:51 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

بعد 7 جلسات ارتفاع.. سوق الأسهم يتراجع 2.89 نقطة

ارامكو السعودية
4:36 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

أرباح أرامكو تعادل أكبر 5 شركات طاقة في العالم مجتمعة

الذكاء الاصطناعي والبشر
1:52 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

511 مليار ريال مساهمة الذكاء الاصطناعي في اقتصاد المملكة

اقرأ أيضا

عاجل.. "الزكاة والضريبة" تدعو للاستفادة من مهلة الإعفاء من الغرامات قبل انتهائها

"أرامكو" توزع 110 مليارات ريال أرباحًا للمساهمين عن الربع الثالث 2023

أسعار العملات اليوم الثلاثاء.. الإسترليني يسجل 4.62 ريال

انخفاض طفيف في أسعار الذهب الثلاثاء.. وعيار 24 يسجل 240 ريالاً

تراجع أسعار النفط وسط ترقب الأسواق لبيانات صينية لقياس حجم الطلب

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

النفط 12:01 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

النفط يفقد 1 % من قيمته بسبب "الدولار ".. و"برنت" عند 85 دولارا للبرميل

أسعار النفط 5 11:49 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

العقود الآجلة للنفط تنخفض عند تسوية التعاملات

تراجع أسعار النفط 6:51 ص الخميس، 19 أكتوبر 2023

أسعار النفط تتراجع بعد المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة

أسعار النفط 6:24 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

أسعار النفط تواصل انخفاضها مع زيادة المخزونات الأمريكية وتراجع مخاوف الطلب

اقرأ أيضا

الهيئة العامة لعقارات الدولة
7:45 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

طرح مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية.. وهذه تفاصيلها

منتدى الطائف للاستثمار
6:04 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

منتدى الطائف للاستثمار يشهد توقيع عقود استثمارية بقيمة تجاوزت 11 مليار

اسعار الاسهم
4:55 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

9.91 نقطة.. استمرار مكاسب مؤشر الأسهم.. بعد ارتفاع 74 شركة

حساب المواطن - ريال - راتب - التمويل العقاري للأفراد في السعودية - العقارات - عقار
11:40 ص الإثنين، 06 نوفمبر 2023

66 مليون ريال.. أرباح يومية للبنوك في 2023

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أهم 10
10:00 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. قرارات جديدة من مجلس الوزراء والداخلية تنفذ حكم الشرع في "الشمري"

WhatsApp Image 2023-11-07 at 6.47.46 PM
9:02 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

عاجل.. 22 جامعة بالمملكة ضمن قائمة "التايمز" لأفضل الجامعات العالمية

التأمينات
8:43 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

التأمينات: 5 إجراءات لحل مشكلة الدخول على حسابات المستفيدين

الاحوال المدنية
8:21 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

الأحوال المدنية تحدد شروط خطاب جهة العمل لتعديل المهنة

وزارة الخارجية السعودية 2
8:00 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

عاجل.. الخارجية: تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الأفريقية الخامسة بسبب أحداث غزة

هيئة تقويم التعليم والتدريب
7:17 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

تقويم التعليم: إعادة المقابل المالي لاختبار الرخصة المهنية في هذه الحالة