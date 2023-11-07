انخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها .. و"برنت" عند 82 دولارا للبرميل

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انخفضت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ يوليو اليوم الثلاثاء في ظل مخاوف تتعلق بالطلب ناجمة عن تباين بيانات صينية وتراجع توقعات المستثمرين بأن أسعار الفائدة ستنخفض، بحسب "رويترز". اضافة اعلان





العقود الآجلة لخام برنت:



واردات الصين:



الأسهم العالمية:



تراجعت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة دولارات إلى 82.16 دولار للبرميل، كما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة دولارات إلى 77.79 دولار للبرميل.وهبط الخامان القياسيان لأدنى مستوياتهما منذ يوليو، وتتجه العقود الآجلة لخام برنت للإغلاق دون 84 دولارا للبرمي.أظهرت واردات الصين من النفط الخام في أكتوبر نموا قويا على أساس سنوي وأساس شهري، لكن إجمالي صادراتها انكمش بوتيرة أسرع من المتوقع.وقالت فيونا سينكوتا المحللة في سيتي إندكس “البيانات تشير إلى استمرار تراجع التوقعات الاقتصادية الصينية بسبب تدهور الطلب في أكبر وجهة لتصدير النفط وهي الغرب”.كما أن التوقعات بتقليل تشغيل مصافي تكرير النفط الخام في الصين بين نوفمبر وديسمبر يمكن أن يحد أيضا من الطلب على النفط ويؤدي إلى زيادة انخفاض الأسعار.وانخفضت الأسهم العالمية اليوم الثلاثاء مع تلاشي توقعات المستثمرين بأن أسعار الفائدة العالمية بلغت ذروتها.وارتفع الدولار من أدنى مستويات سجلها في الآونة الأخيرة مما يجعل النفط أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.