"الموارد" توقّع اتفاقيات تعاون مع "stc" و"مايكروسوفت" و"علي بابا" في التحوّل الرقمي

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وقّعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عددًا من اتفاقيات التعاون المشترك.





وزارة الموارد توقع اتفاقيات في التحول الرقمي

الاستفادة من خدمات الحوسبة السحابية

حيث وقعت مع شركة الاتصالات السعودية stc، وشركة مايكروسوفت العربية المحدودة, والشركة السعودية للحوسبة السحابية "علي بابا كلاود"، وذلك ضمن مشاركتها في أعمال النسخة الثالثة من المؤتمر التقني "ليب 2024", الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وشركة "تحالف"، تحت شعار "آفاق جديدة", والمنعقدة أعماله في مدينة الرياض.وتهدف الاتفاقيات، التي وقّعها وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتحول الرقمي المهندس فيصل باخشوين إلى البحث عن فرص استفادة الوزارة من خدمات الحوسبة السحابية، واستكشاف أوجه التعاون التقني في مجالات تحليل البيانات والتعلم الذاتي , والذكاء الاصطناعي, وتقنية وأمن المعلومات, وحلول الأمان والخصوصية, وتطوير البرامج والخدمات، بالإضافة إلى بحث فرص الشراكة الإستراتيجية ومشاركة التجارب في هذه المجالات.ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات في إطار سعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلي تحقيق التميز التشغيلي في ادارة الخدمات الرقمية, وتحسين تجربة المستفيدين, والتعاون مع الجهات في مختلف القطاعات لتحقيق مستهدفات إستراتيجيتها المتمثلة في مجتمع حيوي ممكن، وبيئة عمل متميزة نحو سوق عمل جاذبة.