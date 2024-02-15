"الطاقة الدولية": الاستهلاك العالمي للنفط سيزيد 1.3 مليون برميل في 2024

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قال رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، إن أسواق النفط بها إمدادات كافية.

وأضاف بيرول، أمس الثلاثاء، أن الهند وقعت على طلب رسمي للانضمام إلى الوكالة وأن عملية الانضمام قد بدأت، وفقًا لـ"cnbc".





زيادة الإنتاج العالمي للنفط



الاضطرابات الجيوسياسية



ورأى بيرول، أن الاستهلاك العالمي للنفط سيزيد بنحو 1.2 مليون إلى 1.3 مليون برميل يومياً في عام 2024، وهي وتيرة "أقل بكثير" من العام الماضي مع تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين وأماكن أخرى.فيما سيقابل ذلك بزيادة كبيرة في الإنتاج من الأمريكتين، وخاصة في الولايات المتحدة وكندا والبرازيل.تابع بيرول، في تصريحات نقلتها وكالة رويترز من باريس: "زيادة الإمدادات المتوقعة أكثر من كافية لتلبية نمو الطلب العالمي على النفط. لذلك في غياب الاضطرابات الجيوسياسية الكبرى أو الأحداث المناخية المتطرفة الكبرى، نتوقع سوق نفط مستقرة إلى حد ما، مع زيادات معتدلة في أسعار النفط طوال عام 2024".