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"العقار" تُعلن بدء التسجيل العقاري في 7 مناطق عقارية بالرياض ومكة المكرمة

العقار
العقار
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أعلنت الهيئة العامة للعقار بدء التسجيل في 7 مناطق عقارية، تشمل 18 حيًّا في مدينتي الرياض ومكة المكرمة، ويستمر التسجيل حتى نهاية يوم 25 صفر 1446هـ الموافق 29 أغسطس 2024م.اضافة اعلان

الأحياء المستفيدة في مدينة الرياض ومكة:


وأوضحت الهيئة أنّ الأحياء المستفيدة في مدينة الرياض هي: (حي المهدية، وحي الخزامى، وحي عرقة، وحي ظهرة لبن، وحي السفارات، وحي نمار، وحي المروة، وحي شبرا، وحي بدر، وحي الشفاء).
 فيما تتضمن الأحياء المستهدفة في مدينة مكة المكرمة جزءًا من حي الصفوة، وجزءًا من حي دار السلام، وجزءًا من حي الهجرة، ومشروع "ذاخر" ويشمل حي الجميزة وحي ريع ذاخر، ومشروع "مسار مكة" القسم الأول، ويشمل جزءًا من حي النزهة، وجزءًا من حي الرصيفة، ومشروع جبل عمر، ويشمل حي جرهم الشمالي، مؤكدةً أن اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والأحياء التي ستستفيد من السجل العقاري.

صك ملكية العقار :


ودعت الهيئة ملاك العقارات الواقعة ضمن المناطق المستفيدة من السجل العقاري، إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة (صك إلكتروني مُحدَّث صادر عن وزارة العدل مكتمل البيانات مستوف شروط الملكية)، وتسجيل عقاراتهم في منصة السجل العقاري على الرابط https://eservices.rer.sa، ويمكن للمستفيدين التواصل مع مركز خدمة العملاء 199022، للاستفسار عن إجراءات وخطوات التسجيل.
يُذكر أنّه ابتداءً من الموعد الـمُحدد لبدء التسجيل سيصدر صك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، وسيتضمن صك تسجيل الملكية الجديد بيانات العقار وأوصافه واستعماله وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وبيانات مالكه، بالإضافة إلى "رقم عقار" مميز لكل وحدة عقارية مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة للعقارات ليكون أساس تسجيل الملكية، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.

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