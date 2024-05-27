أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 27 مايو.. عيار 22 يُسجل 258 ريالًا

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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الاثنين 27 من مايو، حيث حافظت على استقرارها بانخفاض طفيف في أحدث التعاملات.





أسعار الذهب عيار 24



أسعار الذهب عيار 21



أسعار الذهب اليوم في المملكة



أسعار الذهب أمس في المملكة



وسجل عيار 24 سعر 281.97 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 258.47 ريال.سجل الذهب عيار 21 سعر 246.73 ريال، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 211.48 ريال، ووصل الذهب عيار 14 لسعر 164.48 ريال.الذهب عيار 24 281.97 ريالالذهب عيار 22 258.47 ريالالذهب عيار 21 246.73 ريالالذهب عيار 18 211.48 ريالالذهب عيار 14 164.48 ريالالذهب عيار 12 140.98 ريالأسعار أوقية الذهب 8,769 ريالأسعار جنيه الذهب 1,974 ريالأسعار كيلو الذهب 281,970 ريالالذهب عيار 24 281.97 ريالالذهب عيار 22 258.47 ريالالذهب عيار 21 246.73 ريالالذهب عيار 18 211.48 ريالالذهب عيار 14 164.48 ريالالذهب عيار 12 140.98 ريالأسعار أوقية الذهب 8,769 ريالأسعار جنيه الذهب 1,974 ريالأسعار كيلو الذهب 281,970 ريال