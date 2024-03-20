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الرياض تتصدر.. إنفاق 2 مليار ريال على الأطعمة والمشروبات بأول أسبوع من رمضان

عمليات نقاط البيع
إنفاق 2 مليار ريال على الأطعمة والمشروبات بأول أسبوع من رمضان في المملكة
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بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المملكة في الفترة 16 - 10 مارس 2024م ( أول أسبوع من شهر رمضان ) 168.615.000 عملية، بقيمة 11.688.154.000 ريال.اضافة اعلان

إنفاق 2 مليار ريال على الأطعمة والمشروبات

وأشارت إلى أن عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات بلغ 45.812.000 بقيمة 2.264.918.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الاتصالات 860.000 بقيمة 98.986.000 ريال.

عمليات البيع في المملكة خلال الأسبوع الأول من رمضان

 ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع، بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 6.283.000 بقيمة 914.909.000 ريال.
وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1.522.000 بقيمة 307.596.000 ريال.
وبلغ عدد العمليات في التعليم 107.000 بقيمة 140.134.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 1.171.000 بقيمة 224.001.000 ريال.
كما بلغ عدد العمليات في محطات الوقود 13.957.000 بقيمة 771.934.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة 7.248.000 بقيمة 693.529.000 ريال.
وأضافت أن عدد العمليات في الأثاث بلغ 1.349.000 بقيمة 314.338.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الفنادق 467.000 بقيمة 271.299.000 ريال.
بينما بلغ عدد العمليات في المنافع العامة 1.272.000 بقيمة 85.506.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات 167.000 بقيمة 189.110.000 ريال.
وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 20.176.000 بقيمة 1.386.411.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الترفيه والثقافة 2.071.000 بقيمة 114.061.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 36.428.000 بقيمة 1.225.844.000 ريال.

وبلغ عدد العمليات في النقل 2.561.000 بقيمة 673.465.000 ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 27.163.000 بقيمة 1.901.933.000 ريال.

الرياض تتصدر عمليات البيع في مدن المملكة

 وعلى مستوى مدن المملكة، بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 51.830.000 بقيمة 3.879.389.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة 7.915.000 بقيمة 631.986.000 ريال، في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 7.126.000 بقيمة 460.151.000 ريال.
وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في تبوك 3.723.000 بقيمة 218.260.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في حائل 2.911.000 بقيمة 180.881.000 ريال.
بينما بلغ عدد عمليات نقاط البيع في أبها 2.365.000 بقيمة 129.356.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في بريدة 3.798.000 بقيمة 269.414.000 ريال.
وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الخبر 3.433.000 بقيمة 316.619.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الدمام 6.988.000 بقيمة 594.926.000 ريال،.
كما بلغ عدد عمليات نقاط البيع في جدة 20.221.000 بقيمة 1.636.926.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 58.305.000 بقيمة 3.370.246.000 ريال.

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