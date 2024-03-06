القيمة والأثر.. "المراعي" تسدد كامل قيمة صكوك الإصدار الأول

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أعلنت شركة المراعي، اليوم الأربعاء، أنها تمكنت من سداد كامل قيمة صكوك "الإصدار الأول".





"المراعي" تسدد كامل قيمة صكوك الإصدار الأول



الأثر المالي لهذه العملية



أكبر شركة متكاملة رأسيًا للألبان في العالم



وأوضحت حسب "تداول"، أن قيمة صكوك الإصدار الأول بلغت 500 مليون دولار المستحقة في تاريخ 5 مارس 2024.وأضافت أن نسبة الاسترداد من الإصدار الكلي بلغت 100%، فيما بلغ العدد الإجمالي للصكوك المستردة 2500 صك.وأوضحت أن تاريخ الإصدار هو 5 مارس 2019، وتاريخ توقف تداولها 5 مارس 2024، وأن القيمة الاسمية للصك عند الاسترداد بلغت 200 ألف دولار.وأشارت إلى أن الأثر المالي لهذه العملية سوف يظهر على نتائج الربع الأول للعام الحالي 2024م.وفي عام 1977 تأسست شركة المراعي ومقرها الرئيس الرياض، أكبر شركة متكاملة رأسيًا للألبان في العالم، والأكبر في إنتاج وتوزيع الأغذية والمشروبات في المنطقة.كما تحتل علامتها التجارية المرتبة الأولى ضمن تصنيف العلامات التجارية للمواد الاستهلاكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلاً عن ريادة منتجاتها في جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.وفي عام 2022 ، حققت شركة المراعي صافي دخل 1.76 مليار ريال ومبيعات وصلت إلى 18.72 مليار ريال.