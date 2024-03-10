"سار" تُوقّع عقدًا مع "ميرسك" لزيادة أعداد الحاويات المنقولة من الدمام إلى الرياض

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وقعت الخطوط الحديدية (سار) عقدًا مع شركة الشحن البحري ميرسك (MAERSK) إحدى أكبر خطوط الملاحة في العالم لزيادة أعداد الحاويات المنقولة عبر قطارات سار بين ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، والميناء الجاف بالرياض.





"سار" تُوقّع عقدًا مع ميرسك لزيادة أعداد الحاويات



رفع الكفاءة التشغيلية في ميناء الملك عبدالعزيز



حلول مبتكرة للتحول الرقمي واللوجيستيات المستدامة



وقع العقد الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية الدكتور بشار بن خالد المالك، والمدير التنفيذي لميرسك السعودية العربية محمد شهاب، حيث يمتد العقد لمدة 3 سنوات.ويهدف العقد إلى زيادة عدد الحاويات المنقولة عبر قطار الشرق، وتقديم حلول نقل مبتكرة مما يعزز القدرة التنافسية للمملكة من خلال تقديم حلول آمنة ومستدامة بما يحقق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ورفع تصنيف المملكة في مؤشر الأداء اللوجستي العالمي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما يسهم العقد بشكل مباشر في الرفع من كفاءة العمليات التشغيلية، وتقليل عدد الشاحنات بين مدينتي الدمام والرياض، وخفض معدلات الانبعاثات الكربونية، والحفاظ على البنية التحتية للطرق وسلامة مرتاديها.وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة (سار) الدكتور بشار بن خالد المالك، أن إبرام شراكة إستراتيجية مع إحدى أكبر شركات الخطوط الملاحية في العالم يعزز من خدمات قطاع الشحن، ويؤكد على مساعي (سار) في تقديم حلول نقل مبتكرة وآمنة ومستدامة لرفع الكفاءة التشغيلية في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، والميناء الجاف بالرياض، وتسريع حركة الحاويات من الصادرات والواردات مما يسهم في تحسين مؤشرات الأداء اللوجستي للمملكة بما يلبي مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030.ن جانبه أعرب المدير التنفيذي لميرسك عن ثقته بأن الاتفاقية ستكون خطوة ناجحة في طريق إيجاد حلول مشتركة بين ميرسك وسار للتحول الرقمي واللوجيستيات المستدامة، كما أنها ستسهم في رفع مكانة ميناء الدمام كمحطة إقليمية لطرق التجارة العالمية القادمة من الشرق للأسواق المحلية، وتمتد لباقي دول المنطقة في المستقبل القريب.يذكر أن الخطوط الحديدية السعودية "سار" شهدت خلال الفترة الماضية توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عدد من الجهات المحلية والعالمية، والتي كان من أبرز أهدافها الربط المباشر مع خطوط الملاحة العالمية لرفع كفاءة العمليات اللوجستية.