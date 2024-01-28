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تحذير مهم من وزارة التجارة بشأن إدراج القوائم المالية

وزارة التجارة
وزارة التجارة
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تمكن وزارة التجارة عن طريق برنامج (قوائم) المنشآت ومكاتب المراجعة من رفع قوائمها المالية وإرسالها عن طريق استخدام لغة (اكس بي ار ال). اضافة اعلان

مميزات إدراج القوائم المالية 

وتساعد الخدمة المنشآت أو مراجع الحسابات الخاص بها على إدخال القوائم المالية بشكل دقيق، وتقليل إحتمالية وجود أخطاء في القوائم.، مما يساعد على رفع جودة ودقة البيانات المالية. 
كذلك توفر الخدمة الوقت والجهد على المنشآت في تقديم قوائمها المالية بشكل سنوي لوزارة التجارة أو لجهات أخرى كالهيئة العامة للزكاة والدخل، وذلك عن طريق نظام موحد للجميع.
وحثت وزارة التجارة عبر حسابها في منصة "إكس" على إيداع القوائم المالية للمنشأت عبر برنامج قوائم تجنبًا للوقوع في مخالفات أحكام نظام الشركات.


خطوات استخدام الخدمة عبر برنامج قوائم

حمّل برنامج "قوائم (XBRL)" من الصفحة الرئيسية لموقع قوائم.
افتح البرنامج وأدخل البيانات المطلوبة.
اضغط على زر "إنشاء" في القائمة اليمنى في الملف لإنشاء ملف الـ XBRL.
جهّز ملف PDF ليتضمن القوائم المالية كاملة، وتقرير المراجع القانوني، والإيضاحات المرفقة لها.
اذهب إلى الصفحة الرئيسة لموقع قوائم، واضغط على "دخول المسجلين للمنشآت".
أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم اضغط على "تسجيل الدخول".
إذا كنت مسجلاً لأكثر من جهة، اضغط على الرابط الخاص بالمنشأة التي تريد رفع قوائمها المالية.
من القائمة الجانبية، اضغط على القوائم المالية، ثم اختر "إعداد القوائم المالية".
حدّد نهاية السنة المالية للمنشأة، وارفع القوائم المالية المطلوبة، ثم حدد مكتب المراجعة، واضغط على زر (التالي).
يمكنك متابعة حركة الملف عن طريق النظام من خلال اختيار القوائم المالية المعلقة من القائمة المنسدلة للقوائم المالية على يمين الشاشة، أو من خلال البريد الإلكتروني.

شروط الاستخدام

التسجيل مسبقًا في برنامج قوائم للتمكن من إيداع القوائم المالية بالنظام إلكترونيًا.
للمزيد من التفاصيل (اضغط هنا).


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