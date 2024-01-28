تحذير مهم من وزارة التجارة بشأن إدراج القوائم المالية

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تمكن وزارة التجارة عن طريق برنامج (قوائم) المنشآت ومكاتب المراجعة من رفع قوائمها المالية وإرسالها عن طريق استخدام لغة (اكس بي ار ال). اضافة اعلان





مميزات إدراج القوائم المالية



بادر بإيداع القوائم المالية لمنشأتك عبر #برنامج_قوائم تجنبًا للوقوع في مخالفات أحكام نظام الشركات.



لإيداع قوائمك المالية: https://t.co/MdrcCZJ4an https://t.co/5BDfgvqS8F — وزارة التجارة (@MCgovSA) January 28, 2024

وتساعد الخدمة المنشآت أو مراجع الحسابات الخاص بها على إدخال القوائم المالية بشكل دقيق، وتقليل إحتمالية وجود أخطاء في القوائم.، مما يساعد على رفع جودة ودقة البيانات المالية.كذلك توفر الخدمة الوقت والجهد على المنشآت في تقديم قوائمها المالية بشكل سنوي لوزارة التجارة أو لجهات أخرى كالهيئة العامة للزكاة والدخل، وذلك عن طريق نظام موحد للجميع.وحثت وزارة التجارة عبر حسابها في منصة "إكس" على إيداع القوائم المالية للمنشأت عبر برنامج قوائم تجنبًا للوقوع في مخالفات أحكام نظام الشركات.





خطوات استخدام الخدمة عبر برنامج قوائم



شروط الاستخدام

