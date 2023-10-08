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صحيفة تواصل الالكترونية

"ساما" يُلزم البنوك بإظهار اسم المستفيد والآيبان لمنع الاحتيال

البنك المركزي
البنك المركزي
أ أ
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أجرى البنك المركزي "ساما" تعديلات في إجراءات الحوالات بين البنوك في المملكة، حيث ألزم البنوك بعرض اسم العميل المحول له بعد إضافة رقم الآيبان.اضافة اعلان
وذلك بهدف تجنب عمليات الاحتيال من الذين يدّعون أنهم كيانات مالية أو تجارية أو شخصيات غير حقيقية، الهدف منها الاستيلاء على أموال المواطنين والمقيمين.


حماية المجتمع من الاحتيال

وأوضح مختصون تحدثوا لصحيفة "مكة" أن هذا الإجراء يأتي تماشيًا مع حماية المجتمع من عمليات الاحتيال، من خلال الاستمرار في وضع إجراءات لحماية المودعين مع تغير الأنماط التي يتبعها المحتالون.
وأشاروا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى الحد من عمليات الاحتيال التي انتشرت في المملكة مؤخرًا من كيانات تعمل غالبًا من خارج المملكة.


الادعاء بتمثيل كيانات معروفة

وتدعي هذه الكيانات أنها ممثلة لكيانات تجارية معروفة مستخدمة شعاراتها، وبينما أرقام الحسابات الدولية المستخدمة هي حسابات احتيالية للاستحواذ على الأموال.
وقالت المصادر إن هذه الخدمة تأتي ضمن خدمات متعددة ينوي البنك المركزي تطبيقها عبر البنوك، لحماية العملاء ممن يستخدمون أحدث التقنيات لاستهداف الأفراد والكيانات التجارية.


وعي المستفيد خط الدفاع الأول

وقال البنك المركزي إن وعي المستفيد هو خط الدفاع الأول للحفاظ على مدخراته، وما يقوم به البنك هو تعزيز مواجهة أعمال التحايل التي باتت تستخدم أساليب توحي بأن من يقوم بها يعمل بشكل نظامي.

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