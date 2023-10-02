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ارتفع 31.6%.. التمويل العقاري السكني للأفراد 7.14 مليار ريال في شهر

عقارات1
الدعم السكني للأفراد
أ أ
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كشف البنك المركزي السعودي أن التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف بلغ في شهر أغسطس الماضي نحو 7.142 مليار ريال، مرتفعا على أساس شهري بنسبة 31.6%.اضافة اعلان
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن «ساما»، أن التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد انخفض على أساس سنوي بنسبة 43.8%، في أغسطس 2023، مقارنة بـ 12.697 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي


الفلل تستحوذ على 69.5%

واستحوذت الفلل على 69.5% من إجمالي التمويل العقاري للأفراد، لتبلغ 4.967 مليار ريال، مرتفعة على أساس شهري بنسبة 27.5%، مقارنة بـ 3.897 مليار ريال في شهر يوليو من العام الحالي.
وقالت النشرة أن الشقق استحوذت على 24.9% من إجمالي التمويل العقاري للأفراد، مسجلة 1.776 مليار ريال، مرتفعة على أساس شهري بنسبة 44.9%، مقارنة بـ 1.226 مليار ريال في شهر يوليو 2023.


5.6% نصيب الأراضي

وأفادت بأن الأراضي استحوذت على 5.6% من إجمالي التمويل العقاري للأفراد مسجلة 399 مليون ريال، مرتفعة على أساس شهري بنسبة 32.6%، مقارنة بـ 301 مليون ريال في شهر يوليو الماضي.
وبلغ إجمالي عدد عقود التمويل العقاري السكني للأفراد في شهر أغسطس الماضي نحو 9054 عقدا، مرتفعا على أساس شهري بنسبة 28.3%، بينما انخفض بنسبة بنسبة 44.3% على أساس سنوي.

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